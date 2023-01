Presupuesto estatal planifica crecer un 17 % más que en 2022 (+ Video)

Urge crecer en ingresos tributarios para contribuir a la estabilización macroeconómica

El Presupuesto del Estado planifica ingresar este año 283 527 millones de pesos (un crecimiento del 17 % con respecto a la recaudación estimada en 2022), con lo que financiará el 80 % de los gastos totales, afirmó Vladimir Regueiro, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios.

Los ingresos tributarios (150 008 millones de pesos) crecerán en un 31,7 %, y los no tributarios (133 519 millones de pesos) un 3,7 %; pero si esto no se logra, no podremos tributar favorablemente al programa de estabilización macroeconómica y solventar los crecientes gastos del país, en correspondencia con su desarrollo socioeconómico, aclaró recientemente, en el programa televisivo Mesa Redonda.

Este incremento, acotó, estará acompañado de una revisión de las bases imponibles y los tipos impositivos, de acuerdo con las adecuaciones que se fijan en la Ley Tributaria y su debido control.

Reiteró que las medidas tributarias potenciarán el principio de capacidad económica y la progresividad en la imposición de los tributos, de manera que aportarán más quienes más ingresos tengan.

Las medidas tributarias aprobadas impactarán todos los sectores de la economía. Por ejemplo, en el sector estatal crecerá un 10 % el aporte por el rendimiento de la inversión estatal.

Si bien las empresas deberán dinamizarse más y tener otra gestión, se han evaluado sus resultados y existe la capacidad para realizar una contribución adicional al Presupuesto, pero aclaró que no se aplicará en un grupo de entidades que presenten un funcionamiento particular y trabajen con precios establecidos centralmente.

«Otro reclamo del sector no estatal es el reconocimiento de los costos en la adquisición de la moneda para financiar la compra de insumos, productos y materias primas en moneda libremente convertible, al reconocerse una tasa de cambio diferente».

Se generalizará a todas las mipymes la aplicación del impuesto sobre las ventas y servicios. Se ha evaluado que, a los niveles de precios a que se están realizando esas comercializaciones, resulta aplicable el 10 %. Las que se aprueben ahora pagarán este tributo, mientras que mantendrán el beneficio aquellas que nacieron o presentaron su solicitud antes de diciembre de 2022, agregó.