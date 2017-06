Presumir de la bandera equivocada

El 63,9 por ciento de los estadounidenses poseen una bandera de su país; el 8,4 la muestra como pegatinas en autos; el 36 la utiliza como elemento decorativo y poco más de la mitad la exhibe en su vestuario, de acuerdo con Statista.com, uno de los portales estadísticos más importantes a nivel mundial.

¿Qué tal si aplicamos aquí la misma encuesta? ¿Cuántos en Cuba/Cienfuegos tienen y “promocionan” la enseña nacional de Estados Unidos (EE.UU.)? ¿Qué porcentaje representan?

“Which of the following patriotic items do you or your family own?” (¿Cuáles de los siguientes ítems patrióticos usted o su familia poseen?) fue la pregunta dirigida a los “americanos”, según referencia el mencionado sitio, y desde la propia interrogante refuerzan la natural identificación entre el símbolo (bandera) y el sentimiento (patriotismo).

¿La presencia de la insignia nacional norteña en nuestra cotidianidad responde a la misma lógica de amor a la patria? ¿A otra patria? Lo mismo adorna tenis, mochilas, bolsos, gafas, toallas, pañuelos, gorras, trajes de baño, camisetas, chores, licras, vestidos, bicitaxis, carros…; y son válidos todos los contextos.

En un tema esencialmente polémico resulta complicado no incluir presupuestos políticos, ideológicos o históricos; pero el “tributo” a un símbolo (por demás extranjero) atraviesa una dimensión mucho más amplia e incluyente: la cultural.

¿Por qué está de moda en Cuba la bandera de EE.UU.? ¿Por demostrar nuestra admiración hacia el país que representa? ¿Por ingenuidad? ¿Porque se lo obsequiaron sus familiares en el extranjero? ¿Porque no podemos vestirnos con la nuestra?

Durante una Mesa Redonda sobre el tema en abril último, la doctora Teresa Viera Hernández, directora del Centro de Estudios sobre la Juventud, explicaba: “los estudios expresan que el uso de esa prenda no tiene que ver con la identificación ideológica con la cultura estadounidense o con principios de vida norteamericana”. Y aunque habrá quien sí defienda estas razones, no destaca como norma general.

En los muchísimos debates que sobre la guerra de símbolos se han desatado en los últimos tiempos, aparece la inocencia como argumento, uno triste, que solo evidenciaría un vacío de criterio y conocimientos dentro de nuestra ciudadanía.

Ni siquiera el plano deportivo resulta, para mí, una razón contundente, comprensible acaso si se tratara de los clásicos de la MLB o el fútbol europeo. La fanaticada cubana gusta vestir los uniformes de sus equipos preferidos, no la enseña nacional de los países a donde pertenecen.

Existe en Cuba una ley y reglamento de Símbolos Nacionales que restringen su utilización como prenda de vestir; legislación obsoleta a los ojos de muchos y también obviada por algunos. Mientras, un número considerable prefiere mantener a “su” bandera (la propia) inmaculada y solemne, pues maneras hay muchas para demostrar nuestra cubanidad.

Hasta el propio EE.UU. elaboró un Código de la Bandera que, entre otros aspectos, “aborda la impropiedad de usar la bandera como un artículo de adorno personal, un diseño sobre artículos de uso temporal, y artículo de ropa”; los estadounidenses también protegieron la suya, con la limitación de que el mencionado documento solo “se pretende como una guía a seguir en una base puramente voluntaria para asegurar el debido respeto a la bandera”.

En definitiva, constituye una nueva variante de exaltación de lo extranjero, basada en la creencia de que todo lo de “afuera” sabe, luce y es mejor; y claro, la calidad, estética y estabilidad del producto nacional, no siempre logran hacerle la contraparte. Y aunque no constituye una tendencia internacional de la temporada, la diseñadora Lourdes Trigo considera que “se impuso por repetición, las personas obvian las diferencias entre ambas culturas con tal de estar a la moda”.

Razones hay de todos los colores, basadas en supuestos de calidad, precios, oportunidad, belleza, y hasta de ocasión; pero tampoco resultan lo suficientemente convincentes, al menos en mi caso, como para ceder ante un fenómeno que no comparto. Cada bandera identifica una nación, representa una patria, y la nuestra es Cuba; nadie debería presumir de la bandera equivocada.