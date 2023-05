Presidentes asisten a Cumbre de América del Sur convocada por Lula

Desde que volvió por tercera vez a la presidencia de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha venido repitiendo que una de sus prioridades era retomar el proceso de integración de los países sudamericanos.

Tras su visita a EE.UU., China y la Unión Europea, el líder de la izquierda brasileña promueve finalmente hoy un encuentro informal, descrito como un «retiro» para poder hablar de forma distendida, en el que participan presidentes de once países de Sudamérica.

La única que no está es la mandataria interina de Perú, Dina Boluarte, que no puede abandonar la nación sin autorización parlamentaria. En su lugar acudió a la cita el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Los mandatarios se reunirán en dos sesiones, una en el que realizarán un discurso individual y otra para un debate informal.

Una de las participaciones que más interés ha generado es la del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue uno de los primeros en llegar este martes al icónico Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería. El líder venezolano saludó a la prensa, pero no dio ninguna declaración.

Maduro fue recibido el lunes con honores de Estado en Brasilia. Las relaciones entre las dos naciones se vieron afectadas durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

