Presidente y primer ministro de Cuba intercambiaron con los 52 colaboradores que combatieron la COVID-19 en Lombardía

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, intercambiaron hoy con los 52 miembros de la “Brigada Henry Reeve” que prestaron servicios en Lombardía, Italia, informa en su cuenta en la red social Twitter el sitio Presidencia Cuba.

Los colaboradores cubanos arribaron al aeropuerto José Martí de la capital cubana el pasado 8 de junio, y durante 14 días cumplieron cuarentena en el centro de salud La Pradera.

En Crema, estos profesionales atendieron un total de 516 pacientes, realizaron unas 5 526 atenciones médicas, 3 676 procederes de enfermería, y salvaron unas 219 vidas.

A su llegada a la Patria, fueron recibidos vía videoconferencia por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, el primer ministro, Manuel Marrero, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, el ministro de salud, José Ángel Portal Miranda y otras autoridades.

«La solidaridad no es un lujo en una Revolución: es su esencia. Y si no se desborda, si no se expresa lo mismo dentro que fuera de sus fronteras, no es solidaridad, ni es Revolución. Cuba no abandonará su vocación solidaria», expresó el titular de Minsap.

Los galenos entregaron al Presidente la bandera cubana que los acompañó en el cumplimiento de su labor y el reconocimiento recibido de las autoridades italianas.

En el marco del emotivo encuentro los colaboradores cubanos recibieron como obsequio una bata sanitaria con la marca país acompañada de una tarjeta firmada por el Dignatario cubano.

El Jefe de la brigada, Dr. Carlos Ricardo Pérez Díaz, agradeció al pueblo el recibimiento a su llegada. Expresó que este «aumenta el compromiso con Cuba (…) Teníamos el compromiso de regresar con el orgullo del deber cumplido y sanos».

El doctor expresó que Cuba no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda aviones a bombardear ciudades, «nuestro país no posee armas nucleares, químicas, ni biológicas. Las decenas de miles de científicos y médicos con que cuenta nuestro país han sido educados en la idea de salvar vidas».

«Como dijo Fidel, Cuba no realizará nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo; pero (…), en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas», expresó.

Los galenos recibieron de manos de Díaz-Canel la felicitación de un país «que vivió hora a hora su labor».

«Convierten en realidad el precepto de que con la solidaridad estamos salvando vidas. Se tienen que sentir que han crecido: como personas, como revolucionarios, como cubanos, por la entrega, por el humanismo y el compromiso con el que cumplieron la labor», acotó el Presidente.

(Con información de Cubadebate, Granma y la red social Twitter)

Impactos: 70