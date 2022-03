Presidente cubano visita el capitalino municipio de Regla

En el cine teatro de Regla el presidente cubano se interesó por los jóvenes y su vinculación al trabajo y al estudio

El Presidente de la República de Cuba y Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visita en este momento el municipio capitalino de Regla.

El Jefe de Estado recorre el Centro Histórico de la localidad – una zona en transformación – justo cuando hace pocas jornadas el ultramarino pueblo arribó a su 335 Aniversario.

Según informó Presidencia de Cuba en la red social Twitter, Díaz-Canel saludó a los pobladores que se congregaron a su llegada frente a la Sala de Juegos, inmueble que junto al parque de Guaicanamar, es parte de las 20 obras en las que se ha trabajado en el programa de transformación de barrios y comunidades.

En el cine teatro de Regla el presidente cubano se interesó por los jóvenes y su vinculación al trabajo y al estudio y recordó que todos los cambios en los barrios deben apuntar a la espiritualidad de nuestra gente.

«Aunque los yanquis nos quieran apretar vamos a hacer de este un año victorioso», les dijo el titular cubano a los pobladores de ese territorio, que manifiestan satisfacción por el cine teatro remodelado, la cafetería El Prodal y la unidad Las Tres Cruces.

El cariño del pueblo acompaña el recorrido del presidente por las calles de La Sierra Chiquita¨«Yo no pude ver a Fidel, pero me puedo morir tranquila porque he visto al Presidente Díaz-Canel», se le escuchó decir a una señora cuando el mandatario atravesó el portal contiguo a su casa.

Granma