Presidente cubano informa sobre situación electroenergética (+ Video)

¿Por qué no se han hecho nuevas inversiones en termoeléctricas?, se pregunta la población. El presidente explicó que se han hecho intervenciones de mantenimiento y reparación capital en un grupo de termoeléctricas, por ejemplo la unidad 1 de Felton recientemente tuvo esa reparación capital.

“Una inversión en termoeléctricas es sumamente costosa para el país y demora años. De inmediato no se logra montar una termoeléctrica. Lleva entre cuatro y cinco años de inversión. No obstante, Cuba está haciendo con un país amigo una negociación pero no es una inversión de la cual podamos disponer de inmediato”.

Díaz-Canel dijo que por ese motivo en los dos últimos años se ha acudido como alternativa a las plantas móviles de generación de energía. “Un negocio en el cual alquilamos la patana y de inmediato tenemos la generación. No es una inversión que demore tiempo. Hay patanas con 120 o 60 megawatts. Estas nos dan una capacidad de generación de alrededor de 300 megawatts”.

Resumió que fuera del horario pico, funcionando el sistema en toda su capacidad, “no hay situaciones de déficit para el país y tampoco peligro de que pueda fracturarse este sistema porque el combustible es cubano”.

“Pero estas plantas, como sistema electromecánico, sufren averías y roturas que no siempre se pueden predecir. Necesitan mantenimiento, porque trabajar con crudo nacional requiere mantenimientos”.

En el pico del mediodía -dijo el presidente- al sistema de las termoeléctricas se le suma la generación por fuentes renovables de energía, en particular la eólica y fotovoltaica, en la cual “el país ha hecho un grupo de inversiones en los últimos años aunque aún no alcanza los niveles a los que queremos llegar”.

“Cuando la situación de las termoeléctricas está en los estados que hoy tenemos ni tan siquiera con esos grupos y con la generación fotovoltaica y eólica podemos cubrir el pico, y por eso tenemos afectaciones en estos momentos”.

Díaz-Canel comentó que los grupos electrógenos de generación distribuida se concibieron para trabajar en espacios de tiempo cortos, “pero en estos momentos, ante estas necesidades, han tenido que trabajar intensamente más horas de las que están habituadas.

“Hemos tenido que parar actividades importantes de nuestra economía porque el combustible lo hemos puesto en función fundamentalmente de la generación eléctrica y sobre todo para satisfacer las necesidades de la población”.

Argumentó que en el pico de la noche, que es mayor, no entra el sistema fotovoltaico. “Por tanto, nos quedamos con los grupos electrógenos y las termoeléctricas. En esas condiciones tampoco se puede cubrir la demanda y ocurren los apagones tan indeseados en esos horarios”.