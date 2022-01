Premian en Cienfuegos a lo mejor del deporte en 2021 (+Fotos)

Emotiva y vistosa resultó la gala de premiaciones de los mejores atletas, entrenadores y deportes de Cienfuegos en 2021, la cual contó con la presencia de las principales autoridades del territorio, así como con especialistas, técnicos, trabajadores y glorias del movimiento deportivo en la Perla del Sur.

Especial momento vivimos todos cuando volvimos a disfrutar de la final olímpica de la canoa biplaza y la narración espectacular de Reinier González, cuando Fernando Dayán Jorge Enríquez y Serguey Torres daban a Cuba un título que aquí fue reconocido como el Acontecimiento del Año. El propio Fernando, visiblemente emocionado, recibió además el premio al mejor deportista cienfueguero en los últimos doce meses.

El equipo del «5» recogió impresiones de varios de los agazajados, las cuales ponemos a su consideración.

Es un placer estar entre los mejores de la provincia y el país. Te das cuenta de que el sacrificio y la entrega valen la pena. Agradezco mucho al pueblo que siempre ha seguido mi carrera e imagino que haya influido en estos reconocimientos. Ahora a entrenar para mantener esa varilla alta y seguir aportando a Cienfuegos y Cuba. Opino que deberían promoverse más encuentros como éste, y que no sea sólo en esta gala que nos reunamos. Así podremos socializar experiencias, conocer de las particularidades de varios deportes, estrechar relaciones e intercambiar criterios. Todo ello nos hará crecer como atletas de cara al futuro”. (Fernando Dayán Jorge, Atleta más Destacado)

“Para mí es una satisfacción enorme este reconocimiento de mis colegas, de todos los seguidores del deporte y del pueblo en general. Es la primera vez que tengo la oportunidad de recibirlo, y esto noscompromete a ser cada día mejores, no conformarnos con lo alcanzado hasta ahora y buscar siempre mejores resultados. Es un orgullo estar presente en esta gala.Se ve reflejada la labor no sólo de AlainÁlvarez, sino de toda la familia del béisbol, del trabajo de cada uno de los entrenadores y atletas, y de todos los que de una forma u otra tienen que ver con nuestra disciplina. Es otro objetivo cumplido, aunque tenemos por delante nuevas y grandes metas. Lo más importante es ver como el béisbol en Cienfuegos ha avanzado; precisamente ese fue el propósito que nos planteamos cuando nos dieron la tarea de dirigir a los Elefantes. Estamos entre los ocho grandes de Cuba y de ahí no vamos a salir. Ese es nuestro compromiso”. (Alaín Álvarez, Mejor Entrenador del Alto Rendimiento)

“Me siento muy contento con el premio, fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Lo mejor es recibirlo aquí en nuestra tierra, donde sé que siguen cada detalle de nuestras carreras y eso nos satisface. Claro que la meta es París, llegar a esos Juegos Olímpicos y tratar de mejorar los resultados”. (Olfides Sáez, Mejor Atleta Deporte Individual)

“Imáginate. Es la primera ocasión que recibimos ese galardón y todos nos sentimos genial. Ahí se refleja el serio trabajo que se viene haciendo desde hace varios años, gracias al aporte de muchos entrenadores, especialistas y deportistas de todas las categorías. Ver aquí reconocidos a atletas y técnicos del levantamiento de pesas nos reconforta sobremanera, a la vez que nos compromete a continuar perfeccionando el trabajo. Confíen en nuestra disciplina, que vendrán todavía muchas más alegrías”. (Osbel Becerra, Comisionado de Levantamiento de Pesas, Mejor Deporte Individual)

“Ser la novata del año en Cienfuegos es un orgullo para mí, y quiero dedicar el premio a todos los que me siguen, se preocupan por mí y me dan todo su apoyo. En especial a mi familia, incondicionalmente a mi lado en los buenos y malos momentos. No puedo olvidar a mis entrenadores, incluidos los de la base, con los que comencé esta aventura. Como todo atleta, mi sueño es convertirme en campeona olímpica, para dar seguimiento a la historia que tiene la modalidad. Por el momento, iré en busca de mantener y mejorar mis marcas. Al pueblo de Cienfuegos le digo que hay Yiselena para rato”. (Yiselena Ballar, Novata del Año)

“Es un honor estar con la familia del deporte cienfueguero y principalmente con los mejores atletas del año. Lamentablemente la niña no pudo estar debido a sus entrenamientos de cara a futuros compromisos competitivos. A todos aquellos que se han preocupado por su estado actual, les decimos que Roxana está totalmente recuperada de su lesión y ahora recupera el tiempo que perdió debido a esa dolencia. Se encuentra bien, muy enfocada y dispuesta a continuar haciendo historia. Muy emotiva la gala, creo que fue un digno agasajo a nuestros atletas, entrenadores y deportes”. (Francisco Gómez, padre de Roxana Gómez, Mejor Atleta Deporte Individual)

“Es un logro en lo personal y estoy muy orgulloso por esto. Más cuando el béisbol recibió varios galardones y eso obliga a reafirmar el compromiso de seguir aportando resultados al territorio. Los Elefantes están listos para volver a regalar alegrones a su afición. El objetivo no cambia para nada: incluirnos en la élite de la pelota cubana una vez más”. (Pavel Quesada, Mejor Atleta Deporte Colectivo)

“Honor y orgullo, así lo califico. Y creo que todos los premios que el béisbol sumó aquí son el reconocimiento a un deporte que a pesar de las limitantes impuestas por la Covid 19, logró desarrollar el principal espectáculo deportivo del país. En lo personal me impulsa a superarme cada día, y salir al terreno a hacer mi trabajo con más dedicación y profesionalidad. Veremos si este año puedo estar otra vez en la postemporada, y ojalá algún día pueda representar a Cuba en un evento internacional”.(Pavel Jiménez, Mejor Árbitro Nacional)