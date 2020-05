“Es preciso continuar observando las medidas antipandémicas en Cienfuegos”

El director municipal de Salud en Cienfuegos, Dr. Liván Rojas Lantigua, comenta sobre cómo el Plan de Prevención y Control del Coronavirus se renueva casi a diario; este documento-guía se mantiene en constante actualización, y se “mueve”, tal y como lo hace la situación del territorio. Todos los días, sobre las 12:30 p.m., sesiona en la sede del Poder Popular Municipal el Consejo de Defensa, momento en el cual se debaten las cuestiones relacionadas con la epidemia.

“Las pesquisas activas son hoy máxima prioridad en la Atención Primaria de Salud, de ahí que todo lo relacionado con este método, que no es una invención ni es nuevo, pero que se refuerza, constituye uno de los principales objetivos bajo fiscalización y control. De igual manera se ha reorganizado la gestión en los policlínicos, y muchos de los servicios de la Atención Secundaria ahora se prestan en las áreas de Salud, como por ejemplo en el “Cecilio Ruiz de Zárate”, conocido como el PPU; el de Pueblo Griffo, el “Laboral”, entre otros, todos vinculados ahora a la asistencia secundaria para descongestionar el Hospital Provincial, el CEA y el Pediátrico, y acercarlos a la población.

“El Equipo Básico de Salud es el encargado de dirigir la pesquisa activa, a la que le otorgamos valor por cuanto puede aportar en pacientes con síntomas y en la prevención, que no solo tienen relación con la Covid-19 y sí con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Estas se organizan desde el consultorio y tienen mucho que ver en su funcionamiento la dirección de los consejos populares y las organizaciones de masas, por el conocimiento de las zonas y sus poblaciones, incluso flotantes”.

Sobre la capacitación del personal de Salud, comenta el Dr. Rojas Lantigua:

“La hemos dado a todos los niveles, desde los propios profesionales de la salud, los estudiantes de carreras que trabajan en las pesquisas, hasta la población en general; al principio fueron audiencias sanitarias, ahora la reciben en sus casas, en el preciso momento de la pesquisa; también se han empleado los medios de comunicación masiva, y ustedes son testigos de ello”.

Esta es una enfermedad nueva, sobre la que constantemente se recibe información nueva, ¿se actualizan los protocolos de asistencia y vigilancia epidemiológica, directamente proporcional a la retroalimentación?

“Por supuesto, ahora mismo, antes de salir para esta conferencia de prensa, recibimos información novedosa, la cual ya distribuimos y pusimos en conocimiento por nuestra red de información. Lo importante es tener la comunidad activada, en vigilancia epidemiológica permanente, y eso se logra desde la atención familiar, el consultorio, y la vía es la pesquisa activa. Cada familia ya conoce a sus pesquisadores y se les da información diaria de los síntomas; conoces si llega algún viajero de provincias cercanas, y el resto se logra con el manejo de las estadísticas”.

Se ha pasado de los test rápidos, el suministro del PrevenghoVir, la Biomodulina T, del manejo de las IRA, y otros, al estudio de prevalencia de asintomáticos de la Covid-19, ¿cómo asumen los especialistas, epidemiólogos, médicos de familia y otros, estas funciones?

“Estamos en constante transformación; acaba de terminar este estudio y ya estamos listos para lo que disponga el Minsap, siempre en la búsqueda de asintomáticos; y en permanente trabajo de conjunto con el Consejo de Defensa Municipal, hemos encontrando solución a cada una de las situaciones que se nos presenten. Teniendo en cuenta epidemias que ya hemos sufrido, como el dengue y otras arbovirosis, usamos el método de estratificación de riesgo por mapas para determinar las comunidades y hasta manzanas de mayor riesgo, y así hemos tenido bien identificadas las áreas que debemos vigilar con mayor cuidado, dónde hacemos pesquisas más especializadas, y aplicar métodos más intensos de investigación y vigilancia, con abordaje diferente y controles de foco ampliados por parte de los equipos de respuesta rápida de las unidades de Higiene”.

¿Tienen identificados en la ciudad los sitios con mayor afluencia de público, de personas que no observan el distanciamiento y no tienen percepción de riesgo?

“Es preciso continuar con las acciones de educación en salud, sin cansarnos de insistir en el distanciamiento social y de la pertinencia de permanecer en casa como únicas maneras de evitar el contagio y la trasmisión, por eso insistimos en las pesquisas en la observancia de esas medidas. Por último me gustaría insistir en el aseguramiento logístico de los medicamentos que se usan para continuar el tratamiento en las comunidades a las personas que padecieron la enfermedad, a los sospechosos e incluso para suministrar a los viajeros que han permanecido en aislamiento. Y no nos cansamos de insistir a las familias que no permitan personas mayores en la calle; en el uso del nasobuco, lavado de manos y permanecer en casa; esas, por ahora son las medicinas más efectivas, sin perder de vista que Cienfuegos sigue siendo una ciudad de alto riesgo por la situación epidemiológica”.