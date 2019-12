Potente terremoto de magnitud 6,8 sacude Filipinas

Un potente terremoto de magnitud 6,8 se registró esta madrugada en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. El foco del movimiento telúrico se ubicó a unos 52 kilómetros de profundidad, y según datos preliminares se cobró al menos la vida de una persona, una niña de seis años en Matanao.

En la Red han comenzado a circular las primeras imágenes del fuerte sismo, algunas tan increíbles como el oleaje provocado por el temblor en la piscina de un hotel en la zona cercana al epicentro.

WATCH: Waves rippled across a swimming pool in a hotel in Barangay Dadiangas Heights, General Santos City during the magnitude 6.9 #earthquake in Davao del Sur Sunday (📸Karla Besoña) | via @dzmmRP45 pic.twitter.com/tkyCjzhtUI — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 15, 2019

Grabaciones en las que se aprecia a las personas temerosas abandonando locales abarrotan la red, mientras otras más dramáticas muestran los daños del sacudón.

Particularmente terrible la de varios vendedores de flores atrapados bajo un muro que cayó a consecuencia del tembor en un mercado de Padada.

Flower vendors in a public market in Padada, Davao del Sur are trapped under a wall that fell due to a magnitude 6.9 earthquake that struck the area on Sunday afternoon, December 15. Photos from John Angelo Jomao-as | via PDRRMC DavNor #QuakePH pic.twitter.com/Uj92lO7Sul — MovePH (@MovePH) December 15, 2019

Hay instantáneas que evidencian graves daños en distintos edificios, donde se han venido abajo paredes y partes del techo, como ocurrió en un pabellón municipal de Magsaysay.

JUST IN: The municipal hall of Magsaysay, Davao del Sur is totally damaged after magnitude 6.9 earthquake hits the area.#linog #lindol #EarthquakePH #Mindanao pic.twitter.com/JlbI80rOO7 — Philippine Emergency Alerts – PEA (@AlertsPea) December 15, 2019

En otros lugares las carreteras presentan enormes grietas y algunos edificios han estado a punto de desplomarse completamente.

JUST IN: Structures and roads were damaged at some areas of Padada, Davao del Sur after magnitude 6.9 earthquake strucked the area. More than 15 individuals were reportedly injured in the area.#linog #lindol #EarthquakePH #Mindanao pic.twitter.com/LqNANQk5i9 — Philippine Emergency Alerts – PEA (@AlertsPea) December 15, 2019

Antecedentes

El pasado 29 de octubre otro potente terremoto de magnitud 6,6 sacudió también la isla de Mindanao, cobrándose la vida de seis personas y dejando más de un centenar de heridos. También se registraron graves daños materiales. Aquel sismo vino seguido de varias réplicas de magnitudes entre 4,6 y 5,8.

Filipinas se encuentra en el llamado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, de unos 40.000 kilómetros de longitud, donde se concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo y se registra hasta el 90% de los grandes terremotos del planeta.

Primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial. Comenzó a emitir desde Moscú en diciembre de 2009. Hoy figura a la cabeza entre las páginas web informativas con más audiencia entre las que emiten en idioma español.