Polonia reclamará a Alemania compensación por daños en la II Guerra Mundial

Polonia demandará a Alemania el pago de una compensación ascendente a mil 300 millones de euros por daños durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aseguró Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido oficialista Ley y Justicia (PiS).

Su declaración se produjo poco antes de la publicación de un informe sobre los costes totales de la ocupación por parte de la Alemania nazi, estimados en 1,32 billones de dólares.

El Gobierno polaco sostiene que el país no recibió las debidas indemnizaciones por la guerra, que estalló el 1 de septiembre de 1939 y le costó la vida a 6 millones de polacos, incluidos 3 millones de judíos, así como daños a la industria, infraestructura y cultura del país.

La nueva estimación excede ampliamente la cifra de 850 millones planteada previamente por legisladores a partir de 2019. El partido oficialista Ley y Justicia reiteradamente ha exigido reparaciones desde que llegó al poder en 2015, aunque no había tomado pasos oficiales.

El asunto ha sido un punto de tensión en las relaciones entre Polonia y Alemania, nación esta última que considera cerrado ese capítulo desde 1953 cuando Varsovia renunció a esa opción, según el gobierno germano.

Durante décadas el tema de las compensaciones no estuvo en la agenda bilateral y desde la oposición acusan al PiS de implementar una campaña anti Alemania.

El partido de gobierno no está realmente preocupado por las reparaciones sino por una campaña política interna. Su líder no oculta el hecho de que quiere aumentar el apoyo para su fuerza política con esta campaña, afirmó el ex primer ministro y expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk. (Resumen de agencias)