Poderosa tormenta invernal golpea el noreste de EEUU

Una poderosa tormenta invernal acompañada de fuertes nevadas y vientos, calificada por el Servicio Meteorológico Nacional como «ciclón bomba», se desplaza por el noreste de EE.UU., desde el Atlántico, provocando cortes de luz, cancelación de vuelos y alertas de emergencia.

Reportes de medios locales alegan que algunas áreas costeras desde Virginia hasta la región de Nueva Inglaterra están en alerta por ventiscas y varios gobernadores han declarado el estado de emergencia. Se calcula que más de 50 millones de personas podrían verse afectadas.

#Blizzard conditions here in Plymouth as heavy snow and gusts so far of 55 MPH have led to near white-out conditions. And it’s going to continue until later this afternoon. Live coverage continues on @weatherchannel #snowstorm #Kenan #BombCyclone #blizzard2022 pic.twitter.com/AsIs5C9sbu — Mike Seidel (@mikeseidel) January 29, 2022

Las intensas precipitaciones de nieve y las poderosas ráfagas de viento huracanadas de las últimas horas han provocado cortes de energía, dificultades de movilidad vial, interrupciones en el servicio de trenes y problemas aéreos. Según el servicio de seguimiento FlightAware, la víspera fueron cancelados más de 3 mil 500 vuelos nacionales e internacionales.

En Massachusetts, un estado cuya zona costera ha tenido que lidiar con inundaciones provocadas por vientos de más de 120 kilómetros por hora y temperaturas gélidas que amenazan con congelar las carreteras, más de 100 mil usuarios están sin electricidad.

It’s getting pretty intense out here! It’s not stopping my @USPS mailman Nick from getting the job done. Thank you Nick and all the other folks out there working in these conditions. #RIwx #blizzard2022 #BlizzardOf2022 pic.twitter.com/GI98JtAsCe — Mike Cohea (@MikeCohea) January 29, 2022

Entre tanto, en Rhode Island el gobernador Dan McKee aseguró que la nevada podría ser una de las más «significativas» de la historia del estado y pidió a los residentes permanecer lejos de las carreteras.

Asimismo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, instó a evitar conducir y sugirió a las personas hacer uso del metro subterráneo, que funciona sin interrupciones.

It’s getting pretty intense out here! It’s not stopping my @USPS mailman Nick from getting the job done. Thank you Nick and all the other folks out there working in these conditions. #RIwx #blizzard2022 #BlizzardOf2022 pic.twitter.com/GI98JtAsCe — Mike Cohea (@MikeCohea) January 29, 2022



Las áreas de Nueva Jersey, Nueva York, y Maryland son algunas de las más afectadas por las precipitaciones de nieve. Según comunica el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la ciudad de Bayville, en la costa de Nueva Jersey, registró 48 centímetros de nieve, mientras que en la localidad neoyorquina de Bay Shore se acumularon 45 centímetros. En Norton (Maryland) la nieve alcanzó algo más de 43 centímetros de altura.

El NWS, que calificó el fenómeno de «ciclón bomba», advirtió que es posible que otra «gran tormenta invernal» afecte partes del centro del país a mediados de la próxima semana y traiga consigo «una variedad de peligros invernales» como «nieve, aguanieve y lluvia helada» y la probabilidad de temperaturas de entre 20 y 30 grados Celsius por debajo de lo normal, desde el norte de Texas hasta los Grandes Lagos.