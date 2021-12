Pleno del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos: Con la mira puesta en el futuro

Concluye el año 2021 y ya asoma el nuevo período que, a no dudarlo, será igualmente intenso y retador en todos los frentes de la vida económica, política y social del territorio centro-sureño, comprometido como el resto del país a trabajar duro para hacer realidad el socialismo próspero y sostenible al que aspiramos.

En esa línea, el pleno del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos encabezado por Marydé Fernández López, primera secretaria y con la presencia de Joel Queipo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y jefe de su Departamento Económico, abordó una amplia agenda en la que se incluyó la implementación de las ideas, conceptos y directrices del 8vo Congreso del PCC, un proceso aún en marcha.

Para introducir el tema Miledydi Valladares González, miembro del Buró provincial, expuso elementos esenciales entre ellos las acciones desarrolladas en materia de política de cuadros, el crecimiento a las filas de la organización, la aplicación de las medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, y la estrategia integral para la exportación, acápites que muestran avances pero que requieren de mayor sistematicidad en su observancia.

POLITICA DE CUADROS Y TRABAJO CON LOS JÓVENES

Es la política de cuadros transversal a todos los procesos sociopolíticos y económicos; de ahí que contar con personas competentes, preparadas e incondicionales a la Revolución es soporte indispensable para continuar adelante. Tal certeza la manifestó, Idania Tejera Delgado, integrante del Comité provincial y directora de la Escuela del Partido: “(…) tenemos que ver la política de cuadros como un proceso de dirección estratégico y sistémico, si no lo vemos de esa manera estaremos hipotecando el futuro de la Revolución, porque en los posibles cuadros que identificamos en cada etapa están los futuros cuadros que dirigirán el país y eso no podemos comprometerlo”.

Por su parte Yaliel Cobo Calvo, Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos, ratificó el compromiso de los bisoños por cuanto su presencia es innegable en todas las esferas del quehacer de la provincia, sobre todo en los momentos más duros de enfrentamiento a la pandemia en que “no hubo tarea que no fuera cumplida y asumida con entereza, sentido de pertenencia y respaldo a la obra revolucionaria.

“Es necesario trabajar con los jóvenes desde edades tempranas para desde organizaciones como la FEEM y la FEU vayan ganando en experiencia que, junto a la preparación que reciban las escuelas del Partido, los dotarán de herramientas para asumir mayores responsabilidades”, dijo el dirigente juvenil.

La primera secretaria del Partido en la provincia y miembro del Comité Central llamó a los dirigentes en cada municipio a trabajar con mayor seriedad en la identificación y selección de los futuros cuadros.

El 8vo. Congreso del Partido nos ratificó la necesidad de tener cuadros preparados y con suficiente capacidad para enfrentar los reatos del presente y del futuro. Para lograr fortalecer nuestras organizaciones políticas y de masas a nivel municipal y de provincia, hay que hacerlo en la base”, enfatizó.

IMPULSO ECONÓMICO

A pesar de que en la provincia se han destinado cerca de 400 millones de pesos al enfrentamiento a la Covid-19, al cierre de noviembre se observan resultados económicos alentadores, que implican el avance en diferentes sectores; tal y como explicó Rolando Rajadel Alzuri, coordinador de programas y objetivos del Gobierno provincial.

En tanto, Alexandre Corona Quintero, Gobernador e integrante del Comité significó la necesidad de continuar apostando por el perfeccionamiento de la Agricultura y la materialización de las medidas previstas para el desarrollo del sector. “Aunque en sentido general avanzamos en el propósito de lograr las 30 libras per cápita, todavía no se consigue lo concerniente a la proteína animal, un tema que no se puede perder de vista, máxime por el déficit en la producción porcina”, afirmó.

Lograr la cultura económica del pueblo, no como eruditos pero sí para que existe una mejor y mayor comprensión de los procesos que tienen lugar en el país, es una premisa a cumplir, señaló Joel Queipo Ruiz, integrante del Secretariado del Comité Central, quien ratificó a la empresa estatal socialista como un actor fundamental en la economía cubana, la cual sigue sorteando todos los obstáculos, entre ellos el recrudecido bloqueo.

Queipo Ruiz insistió en lo vital del encadenamiento productivo entre las empresas “para lograr una mayor disponibilidad de ofertas de bienes y servicios al pueblo, la única fórmula para bajar los precios”, un tema además “en el que las organizaciones del Partido juegan un rol fundamental en el aseguramiento político a cada una de las actividades”.

ENFRENTAR LA SUBVERSIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA

Otros de los temas abordados en el Pleno del Comité provincial del Partido guardó relación con las acciones emprendidas para contrarrestar la subversión político-ideológica, promovida por elementos contrarios al proceso revolucionario cubano dentro y fuera del país, quienes han puesto en práctica disímiles vías para tratar de socavar la unidad del pueblo y sus conquistas.

En ese sentido, se ratificaron como escenarios principales para el trabajo político-ideológico los centros estudiantiles y de trabajo, las comunidades y las redes sociales; espacios todo en los que ha de imponerse la creatividad y la calidad en el quehacer integral.

Hacer un uso más adecuado del acceso a Internet, compartir las experiencias de cada lugar donde se concreta la obra de la Revolución, perfeccionar la labor de los medios de comunicación en toda la geografía sureña, son algunas pautas para continuar adelante.