Playing por Change el “Chan chan” de Compay Segundo (+Video)

El proyecto Playing for Change estrenó una nueva versión de “Chan Chan”, una de las canciones cubanas más conocidas a nivel internacional, en la cual unen sus talentos artistas de diferentes lugares del orbe, informó PL.

El son compuesto por Compay Segundo y popularizado dentro y fuera de la isla por la legendaria agrupación Buena Vista Social Club es la nueva propuesta del movimiento creado en 2002 por los productores estadounidenses Mark Johnson y Whitney Kroenke “para inspirar y conectar al mundo a través de la música”, según se lee en la página digital de la iniciativa.

Cubanos como el tresero Pancho Amat, el pianista Roberto Carcassés y la cantante Teté García Caturla, junto a otra decena de artistas de la nación antillana y de países como Estados Unidos, Japón, Líbano, Mali y Brasil, aparecen en este video musical que comenzó a filmarse en un viaje de Johnson a la isla en 2015.

Hay solo unas pocas canciones que se oyen en las calles de todo el mundo. Una de ellas es Three Little Birds de Bob Marley. Y otra es Chan Chan. Acabo de escucharla en muchas culturas, generalmente cuando viajo a países de habla hispana, declaró Johnson a la revista norteamericana Billboard.

Pensamos entonces: “Bueno, ¿por qué no intentamos tomar esta canción de Cuba y dar la vuelta al orbe y agregar músicos? Porque sabemos que es una canción que la gente canta, como un himno, en todo el mundo”, agregó el productor.

Esta no es la primera vez que Playing for Change incluye entre sus populares propuestas un tema cubano, pues en 2014 difundió una versión de otra de las obras imprescindibles de la música de la isla, Guantanamera, con la presencia de más de 70 artistas del país caribeño radicados en diferentes sitios del planeta.

Johnson explicó que ese trabajo previo le dio una comprensión mucho más profunda de la increíble música y la cultura que proviene de Cuba. “Y entonces Chan Chan fue realmente una extensión de esa experiencia, y con ganas de trabajar en un proyecto que comienza en Cuba”.

Así se decidieron a unir el tres cubano con el laúd del Medio Oriente y una kora de África occidental, entre otros.

“El legendario Pancho Amat en el tres cubano junto con la increíble interpretación de piano de Roberto Carcassés establecieron el marco para esta canción, y una vez escuchamos a Teté García Caturla cantar la voz principal, nos dimos cuenta exactamente por qué hacemos lo que hacemos”, escribió Johnson en el texto que acompaña la obra en la página de Playing for a Change y en su canal de Youtube.

Bajo el título de Chan Chan. Un regalo de Cuba al mundo, el productor invita a escuchar “lo bien que se llevan Cuba, los Estados Unidos y el Medio Oriente cuando suena la música”.

Chan Chan || Playing For Change || Songs Around The World