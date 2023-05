Petro denuncia plan opositor para deponer a su Gobierno

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró su denuncia contra los sectores opositores a los que acusa de preparar acciones golpistas en su contra. Por esa razón, también ha expuesto detalles sobre los supuestos planes para derrocarlo.

En un extenso tuit, el mandatario colombiano hizo un recuento de los hechos recientes que apuntan a que existe una «conspiración» para «derribar» al Gobierno.

La visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista, las palabras de Andrés Pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente Lasso en su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2023

En este complejo entramado resaltan los nombres del fiscal general, Francisco Barbosa, con quien ha tenido una prologada disputa por visiones enfrentadas sobre la política y la justicia, y el expresidente Andrés Pastrana, quien lo acusa de tener un «espíritu totalitario», en medio de amenazas de llevarlo a un juicio político.

Encuentro de fiscales

En su trino, Petro escribió sobre «las visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de Estado con ella como protagonista».

Con esta afirmación se refiere al encuentro del 8 de mayo entre la titular del Ministerio Público de Perú, Patricia Benavides, y su par colombiano «para fortalecer las acciones de cooperación interinstitucional que contribuyan a enfrentar los delitos en ambos países», según un tuit publicado por la Fiscalía peruana.

Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, para fortalecer las acciones de cooperación interinstitucional que contribuyan a enfrentar los delitos en ambos países. pic.twitter.com/sZJkJkrIVg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 8, 2023

Petro ha tenido varios altercados con el fiscal general colombiano. En el más reciente, catalogado como un «choque de poderes», tuvieron que mediar las altas cortes del país para bajar las tensiones.

El mandatario le recrimina a Barbosa la supuesta inacción y falta de celeridad de varios funcionarios de ese organismo que, según una denuncia de un medio de comunicación, habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, que finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo.

Pastrana y los juicios políticos

En su extensa interacción, Petro recordó que Pastrana –un conservador y férreo opositor a su Gobierno– le había pedido a los expresidentes de derecha de América Latina que no apoyaran al presidente Guillermo Lasso en su «defenestración» por parte del Congreso de Ecuador, «porque eso mismo se hará contra presidentes de izquierda en otros países».

En marzo pasado, un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno derechistas, que conforman la llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), alertó en un comunicado sobre el propósito de «partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional del Ecuador, de destituir al presidente Guillermo Lasso, elegido por el pueblo».

A pesar de que Pastrana pertenece a este grupo, y que asistió a la toma de posesión de Lasso, que lo considera como un «gran amigo«, no consignó este documento, por lo que no le expresó de manera pública su respaldo.

Ante esta aparente incongruencia, un periodista de la emisora ecuatoriana Radio City le preguntó al político colombiano la razón sobre la ausencia de su firma en el comunicado.

El también empresario, que ha sido señalado por Criterio como cabildero de la petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE) en Ecuador, explicó que no había suscrito el texto porque se debía garantizar la constitucionalidad. «A uno le puede gustar o no que haya juicios políticos, pero hay que respetar la Constitución y la ley«, alegó.

Pastrana afirmó que tanto la Carta Magna ecuatoriana como la de su país establecen la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio político, por lo que considera que se debe respetar «el debido proceso». «No podemos aplicar que esos juicios son malos en un lado y en otros no», agregó.

El también diplomático y abogado ha impulsado en Colombia la realización de un juicio político contra Petro, desde marzo pasado, porque en su opinión, existe un «cúmulo de evidencias» para someter al mandatario a ese proceso. A su juicio, hay indicios de que el líder del Pacto Histórico tendría supuestos nexos con organizaciones criminales.

El cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su gobierno, en torno a corrupción y pactos con las organizaciones criminales del narcotráfico, son suficientes para plantear un juicio político en el Congreso #JuicioaPetro — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 6, 2023