“Pescar” el plan desde temprano

“Producir no puede ser un lema. Hay que dirigir sobre la base de la economía. En una empresa socialista con inercia no hay eficiencia y se desestimulan los trabajadores. Hay que cumplir el plan de producción, pero también el de surtidos, no se le puede tener miedo a los cambios”, afirmó Idania Piñeiro Morejón, directora de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industria, perteneciente a la Empresa Pesquera e Industrial de Cienfuegos (Epicien), en la asamblea de representantes para presentar el plan de la economía de este año.

En el inicio del análisis fueron formuladas varias interrogantes: ¿Cómo solucionar los problemas existentes, como el de la disponibilidad técnica de las embarcaciones de la flota de pesca de las especies de escama? ¿Qué hará la entidad para cumplir este año y revertir los resultados del anterior? ¿Cómo sacarán a flote las potencialidades y reservas?

Las intervenciones, todas muy ajustadas a la realidad y autocríticas, fueron dando respuestas a esas preguntas.

“Lo que se logre será por la inteligencia y el accionar de los integrantes del colectivo”, señaló uno de los presentes, y otro afirmó que resulta imprescindible cumplir la captura del camarón, la pesca de las especies de escama y de la acuicultura y las producciones industriales, afrontando las limitaciones y las dificultades existentes.

Una de las estrategias definidas es aumentar las ventas y la calidad, a fin de lograr utilidades y mejorar el salario de los trabajadores, en estos momentos bastante deprimido debido a los incumplimientos. En ese sentido es necesario asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos, partes y piezas navales y del transporte automotor.

“La producción debe tener un vuelco. Hay que incentivar el sobrecumplimiento para poder subir los salarios y lograr utilidades”, enfatizó Juan José Mena Lorenzo, directivo del Grupo Empresarial.

En la asamblea, caracterizada todo el tiempo por la objetividad, señalaron que los pescadores particulares logran mayores niveles de pesca que la empresa, lo cual resulta contradictorio, sobre todo, por la notable diferencia del equipamiento técnico con que cuentan.

Se insistió igualmente, en la prioridad que debe dársele a la acuicultura en todas las unidades de la provincia y en la atención priorizada que requiere la flota pesquera de las especies de escama, calificada como el “foco rojo” de Epicien.

Otra interrogante para que todos meditaran en ella cerró el análisis del plan de la economía para 2022: ¿Qué más puede hacer la empresa para aumentar la producción y la eficiencia?