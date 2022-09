Periodismo: energía y luz inapagable

Comenzó en el país el proceso asambleario del XI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec). Los primeros encuentros se efectuaron en la provincia de Las Tunas y en breve tiempo darán inicio en las delegaciones de base de Cienfuegos.

La convocatoria exhorta a que los encuentros de los afiliados sean con “energía y la luz inapagable de José Martí, el cronista mayor». ¡Santa frase!

“Seguiremos intentando un modelo renovador de periodismo que honre la creación, a la altura de los enormes desafíos que plantea el servicio a un pueblo inteligente y formado como pocos”, precisa el documento.

Regresa a nosotros la posibilidad, muchas veces repetida, de valorar lo que hacemos, cómo lo hacemos, de qué forma mejorar, qué nos falta, cuáles son las dificultades latentes…, o sea, una amalgama de temas que tienen como propósito acercamos al periodismo que la Revolución necesita y que la población espera y que, a pesar del mucho andar, no hemos logrado.

Primero que todo debemos hacer una mirada al “interior de la casa”, a la realización periodística carente de aristas más atractivas y por supuesto creativas, aún marcada por una rutina que nos envuelve y le confiere un tono gris a lo que hacemos.

También hay muchos aspectos no tratados, evadidos, que alejan lo que difunden los medios de comunicación de la realidad evidente que se vive en el país en múltiples sectores, fundamentalmente en los de servicios. Es como si realizáramos un periodismo con reservas, para no herir susceptibilidades ni buscarnos regaños.

No olvido que el finado Jacinto Granda de la Serna, quien fuera director de los diarios Juventud Rebelde y Granma entre 1990 y 1995, y con una notable hoja de servicios también en la Agencia de Noticias Prensa Latina, expresó en un Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) que los periodistas somos los únicos que publicamos los errores. Es que, como seres humanos, no somos perfectos. ¿Por qué regañar en demasía cuando se nos escapa un desliz? Eso frena la creación, la búsqueda y el tratamiento de determinado tema, porque conduce, inevitablemente, a la autocensura, aunque no se quiera.

Como profesionales que siempre hemos sido fieles a la Revolución requerimos de mayor respeto y consideración, como se tiene con quienes laboran en otros sectores.

Por otro lado, el proceso asambleario debe abordar las carencias tecnológicas y materiales que afrontamos desde hace tanto tiempo. Obvio es que la situación financiera del país es compleja, pero el sector periodístico requiere un poco más de atención en la medida de lo posible.

El éxodo hacia otras ramas y al extranjero ha sido notable, sobre todo en los jóvenes. En eso ha influido todo lo señalado.

Acompañamos y acompañaremos siempre el proceso revolucionario, pero como mejor lo hacemos es haciendo un periodismo más eficaz, con más motivación y sin obviar los estímulos merecidos.

Hay muchos aspectos señalados una y otra vez a través del tiempo, acuerdos incumplidos, promesas idas al viento… No debe desaprovecharse esta oportunidad y marcar definitivamente el punto de arrancada para dejar atrás lastres e insatisfacciones y sentirnos entonces más plenos y realizados en el plano profesional. Lo que se plantee no debe quedar solo registrado en actas y documentos. El momento que vivimos requiere de transformaciones e ideas diferentes. Es ahora o nunca.

En la clausura del VI Congreso de la Upec, el Comandante en Jefe Fidel Castro planteó: “Creo que la prensa (…) tiene la misión primordial de defender la Revolución. Defender la Revolución es defender el socialismo. Cuando hablamos de esta Revolución, no la puedo concebir separada del socialismo, son inseparables.

“Veo la prensa como una fuerza, un instrumento formidable de la Revolución. La veo como Radio Rebelde, en la Sierra Maestra, porque estamos viviendo tiempos que no son más fáciles que los de la Sierra Maestra; estamos viviendo tiempos más complejos que los que vivimos en aquella época”, agregó Fidel.

Y señaló: “(…) Cualquier tipo de queja que tengan nuestros periodistas puede ser atendida y puede ser resuelta porque, tanto como lo desean ustedes, el país necesita la máxima calidad de nuestra prensa, el país necesita un trabajo óptimo de la prensa, si fuera posible alcanzar un trabajo óptimo”.

No desaprovechemos el momento.