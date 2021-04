Pequeñines por representar a Cuba

Tres peloteritos cienfuegueros de la categoría 11-12 años, entrenan bajo la conducción de Armando Riverol, con el sueño de representar a Cuba en próximos eventos internacionales.

El también metodólogo de la disciplina explica que los pequeños se preparan con vistas a “un posible torneo panamericano que debe efectuarse en Aguascalientes, México, a finales del mes de mayo. La Comisión Nacional hizo un llamado de tres atletas por provincia para integrar la preselección y ellos fueron los escogidos, al terminar primeros en un grupo de pruebas que realizamos entre quince talentos del territorio”.

Luego de muchísimo tiempo de inactividad, provocada por la Covid-19, tanto los atletas como el entrenador admiten sentirse muy motivados.

“Para mí representa mucho, dice Armando. Entre tantos profesores me escogieron a mí para entrenarlos y eso me llena de orgullo. Me esfuerzo para que todo salga bien y lograr los mejores resultados en ellos, que es lo más importante”.

Por su parte, los pequeñines no pueden esconder su emoción. Omar Guerra cuenta que para él “es un gran regocijo. Aunque todo estaba suspendido, nosotros nos manteníamos entrenando en las casas, a la espera de que algo pasara. La noticia nos ha llenado de ilusión y nos estamos esforzando al máximo para hacer ese equipo”.

Mientras, Pedro Echemendía nos confiesa estar muy contento. “Es la primera vez que integro una preselección y no quiero perder la oportunidad de luchar por entrar en el grupo. Tengo que agradecer a mis entrenadores, porque me han ayudado a que hoy esté aquí. Quiero ser un buen pelotero como César Prieto y Pavel Quesada”.

Keiver Orozco impresiona por su físico, y también se entrega con todo a las sesiones de entrenamientos. “Mi mayor sueño es representar a mi país y dar felicidad a nuestro pueblo. Voy a hacer de todo para estar en ese equipo”.

Enhorabuena para estos muchachos, que ojalá puedan hacer el grado para mantener el buen momento que vive el béisbol en el territorio. Por cierto, no se ha confirmado oficialmente la realización del mencionado evento panamericano, pero la Federación Internacional sí anunció que en el mes de agosto Taipei de China acogerá el Campeonato Mundial de la categoría, donde Cuba estará sin dudas.