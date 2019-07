Pequeña nave espacial en órbita despliega una insólita vela solar

La pequeña nave espacial LightSail 2, que orbita la Tierra desde el pasado 25 de junio, desplegó este martes su impresionante vela solar, informó en su cuenta en la red social Twitter la organización sin fines de lucro Sociedad Planetaria, basada en Estados Unidos.

“¡El despliegue de la vela ha sido completado! ¡Estamos navegando por la luz solar!”, escribió la entidad en la plataforma, que también publicó imágenes del aparato.

LightSail 2 consta de un sistema de cuatro velas triangulares que forman un cuadrado cuando se despliegan, según el portal Universe Today. Completamente desplegada, la vela mide 32 metros cuadrados y puede utilizarse para elevar la órbita de la nave espacial.

Se espera que la tecnología de la vela solar, sencilla pero eficaz, sea aprovechable en futuras misiones espaciales a gran distancia, ya que no requiere “ningún combustible u otro sistema de propulsión”, escribe el medio.

To recap: All indications are that #LightSail2 has successfully deployed its solar sail! We will begin downlinking imagery on today’s remaining tracking passes to confirm. pic.twitter.com/j57FYrhb8R

— Planetary Society (@exploreplanets) July 23, 2019