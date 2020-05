Pastores por la Paz exigen investigar ataque a embajada

La Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO)-Pastores por la Paz exigió al gobierno estadounidense investigar el ataque contra la embajada de Cuba en Washington, difundió hoy la agrupación en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter la entidad con sede en Nueva York publicó una carta dirigida al secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo; al director del Servicio Secreto, James Murray; y al jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., Peter Newsham, entre otros destinatarios.

IFCO demands accountability and an immediate investigation on the recent attack of the Cuban Embassy in Washington D.C.. pic.twitter.com/Wgoh5jxkYM

— IFCO/PastorsforPeace (@ifcop4p) May 2, 2020