Un pasajero sobrevive al accidente aéreo en Pakistan

Al menos un pasajero sobrevivió al accidente aéreo de un Airbus A320, que con 99 pasajeros a bordo se estrelló en una colonia residencial ubicada en las cercanías del aeropuerto de Karachi. Según las imágenes del lugar, varias casas y vehículos fueron dañados como resultado del accidente.

De acuerdo con un comunicado del portavoz del Gobierno provincial, el sobreviviente fue Zafar Masud, presidente y director gerente del Banco de Punjab, quien “sobrevivió milagrosamente”.

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) May 22, 2020