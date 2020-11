Partidarios de Trump bloquean carreteras en dos estados

Partidarios del presidente estadounidense, Donald Trump, interrumpieron hoy el tránsito en al menos dos carreteras principales de Nueva York y Nueva Jersey, lo cual provocó las críticas de demócratas y otros usuarios de redes sociales.

Videos publicados en esas plataformas por los seguidores del gobernante republicano a solo dos días de los comicios del 3 de noviembre, en los que Trump buscará la reelección, mostraron convoyes de automóviles y camiones con banderas de la campaña del mandatario.

Medios locales de prensa reportan que en Nueva Jersey bloquearon por al menos cinco millas tres carriles de la carretera Garden State Parkway, mientras que en Nueva York, una caravana se detuvo en el Puente Whitestone, antes de conducir hasta el puente Gobernador Mario Cuomo.

#MAGAdrag caravan of reportedly 2 thousand vehicles stretched out from Rockland County to Westchester County in New York, rallying for president Trump. They shut down Mario Cuomo Bridge in New York

Video by Yuki Iwamura (FNTV https://t.co/MKhP0Go9IL) desk@scootercaster.com pic.twitter.com/GYHAs7Nph6

— @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) November 1, 2020