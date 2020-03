Para que sean más las luces en Cienfuegos

Aunque no resulta novedad, el inicio del mes de marzo trajo a las tiendas concebidas para la venta de materiales para la construcción (Multimat) la realización de sus transacciones económicas a través de las tarjetas magnéticas u otro canal electrónico, como únicos instrumentos de pago.

Lo anterior significa que, ahora mismo,quienes deseen adquirir productos para acciones constructivas diversas deberán hacerlo mediante los puntos terminales de venta, conocidos como POS. No obedece a un hecho fortuito; forma parte de la extensión del comercio electrónico en el paísy el proceso de perfeccionamiento que ejecuta el sistema de comercio interior en nuestro país.

En busca de más detalles y también conocer cuál ha sido el comportamiento en estos primeros días, 5 de Septiembre acudió ante Regla Cabrera Stuart, especialista de productos del comercio en el Grupo Empresarial de la Perla el Sur.

“Este proceso forma parte de la política de informatización de la sociedad cubana y permite que puedan adquirirse los materiales de la construcción a través un canal mucho más seguro y fiable. Por ejemplo, en el caso de la empresa,todo ello permitirá el saneamiento de sus finanzas. Ese dinero, una vez ocurrida la transacción, va directamente a sus cuentas sin que haya manipulación.

“También ofrece ventajas para los clientes pues les facilita transacciones más seguras, al no existir manipulación del efectivo. Todo se adquirirá por la vía de tarjeta magnética.

“En un primer momento el uso de los POS será en los diez Multimats de la provincia. Más adelante el servicio llegará hasta otros seis puntos de venta existentes en localidades distantes de Aguada de Pasajeros, Lajas y Cienfuegos. También “se ampliará al resto de nuestras unidades, como los mercados Ideal y de productos industriales”, apuntó Cabrera Stuart.

¿Por qué Cienfuegos?

“La provincia, junto a otras, fue seleccionada para iniciar este experimento que tal y como refiere la nota emitida por nuestro ministerio se extenderá en el mes de mayo a los municipios cabecera del resto del país. La nuestra no es la única en este primer momento, además se implementa en Mayabeque, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud”.

¿En el caso muy puntual de los subsidiados, qué vía deben utilizar?

“Los subsidiados utilizan desde hace algún tiempo este mecanismo de la tarjeta magnética. Para ejemplificar, en el municipio de Cienfuegos existe un Multimat dedicado solo a ellos (La Bayamesa). Al cierre de enero contábamos con mil 604 personas adquiriendo sus materiales de esa manera.

EN EL TERRENO

La tienda La Estrella, ubicada en el municipio cabecera, es uno de los establecimientos dedicados a la venta de materiales de la construcción y por supuesto, ya ofrece sus servicios mediante el POS.

Para Annelys Martín Rivero, técnica en gestión económica, el uso de POS ofrece beneficios, pues el trasiego de efectivo se elimina; sin embargo, contar con un solo equipo limita un tanto algunas operaciones, como el necesario cierre diario.

¿Y qué dicen los clientes?

“Una de las cosas más importante es que se evita la corrupción, pues unos pocos se llevaban todos los productos y estos no alcanzaban. La única deficiencia que veo en todo esto es el tema de la conexión”, expresa Aislandy Águila Trujillo, quien pudo adquirir pintura, aunque debió ir más de una vez a la tienda por los inconvenientes con la conexión.

De igual manera otros cienfuegueros accedieron a ofrecer su opinión. Tal es el caso de Rolando Sierra Suárez, quien no ve mal el nuevo sistema implementado, aunque le preocupa que haya un solo POS para todos los departamentos de la tienda. “Ahora que no hay mucha mercancía no es problema alguno, pero cuando el volumen sea mayor y más diverso se acumularán las personas y eso siempre trae problemas. Lo veo bien, pero deben entrar a considerar la ubicación de otro equipo, y darle la posibilidad a las personas de pagar en efectivo”.

Codos y otros elementos para una instalación hidráulica fue la compra de Raciel Najarro y Pedro Pupo Jordán, quienes ven de manera positiva el uso del comercio electrónico. “Me parece genial, y espero que podamos avanzar mucho más. Hasta ahora hemos podido comprar sin dificultades”, explicó Raciel.

Dispuesto a ofrecer su valoración se mostró René García, otro cliente que valora este mecanismo como perfecto por las ventajas que ofrece; aunque recomienda se le preste atención a los inconvenientes que hoy se presentan con el equipamiento.

No puede faltar la visión de quienes se enfrentan al público cada día; por eso pulso los criterios de dos de las dependencias de “La Estrella”.

Yudelmis Sánchez: “Dificultades tenemos varias, pues estamos vendiendo con un solo equipo la mercancía de todos los departamentos de la tienda, de ser posible. Si ubicaran otro POS sería mucho mejor para facilitar la atención al público, que es la razón de ser de nuestro trabajo. Es una buena opción”.

Betty Rodríguez Naranjo: “Esto ha sido una solución perfecta, pero necesitamos mejores condiciones, es decir, que la conexión fluya mejor, que el equipo no presente dificultades técnicas. Ha sido muy positivo para nosotros como dependientas, pues nos favorece el trabajo al no tener que manejar dinero. Estamos encantadas, y la población muestra su agrado, pero la queja más recurrente está en la lentitud del proceso en algunos momentos, lo cual ocasiona molestias”.

¿Qué hacer cuándo se suceden estos desaguisados?

Regla Cabrera Stuart, especialista de productos del comercio en el Grupo Empresarial de Cienfuegos, razona que “nunca la intención será afectar al pueblo. En caso de inconvenientes que se prolonguen en el tiempo y pongan en peligro el servicio, se buscarán alternativas”.

Aunque los números no son siempre el mejor referente, en la jornada del 2 de marzo, apenas 24 horas después de iniciar la venta de materiales para la construcción, en territorio cienfueguero se vendieron más de 354 mil pesos.

Pero no es cuestión de números, sino de implementar un sistema que conduce al mejor funcionamiento de la red del comercio y que da sostén a la política de la informatización de la sociedad cubana.

Continuar potenciando sus aciertos y borrar paulatinamente las sombras que puedan empañarlo, es un reto a asumir por quienes intervienen en tan importante programa.