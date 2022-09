Para el referendo del Código de las Familias: Al colegio hay que llegar puntual

Al colegio, el domingo, hay que llegar puntual para ejercer el derecho al voto en el referendo por el nuevo Código de la Familias. Y no quiero decir con esto que se arribe al local acondicionado al efecto a las 7 a.m. o antes de las 12 m. El asunto básico es hacer acto de presencia, tomar la boleta, marcar…, antes de que cierre, y hacerlo sobre la base del criterio que se haya formulado cada quien, pero sin dejar de tener en cuenta los muchos beneficios que entraña el documento.

Y no me detendré en ellos porque han sido muy explicados y repetidos por su enorme impacto en la célula básica de la sociedad y en la vida de los cubanos. Quiero abordar un asunto trascendental, referido a que no puede llegarse a tan patriótico e importante momento sin haberle dado al menos, una lectura al Código. Posibilidades han existido y existen aún de aclarar dudas y ampliar conceptos y referencias.

En ese sentido mucho se ha hecho y se hace en todos los sectores, para que prime la claridad, el convencimiento real y adecuado, el conocimiento y no solo el simple “empujón” publicitario por el SÍ, por demás argumentado con múltiples razones lógicas.

Un ejemplo de lo realizado al respecto puede encontrarse en el accionar del movimiento sindical cienfueguero. Desde que se emitió la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) el 13 de agosto en el acto con motivo del 96 aniversario natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se organizaron encuentros en los colectivos laborales, con la presencia de juristas y personas entendidas en las Leyes, quienes intercambiaron con los trabajadores, escucharon preocupaciones, expusieron ideas…

En lo que va de septiembre se intensificó la labor, con la participación directa en las diferentes zonas cederistas donde funcionarán colegios el domingo próximo, para apoyar a los presidentes de los consejos populares y presidentes de las mesas electorales en la organización de las elecciones, a fin de garantizar su eficaz desarrollo.

Como colofón de esas actividades tendrá lugar en las próximas horas un intercambio con obreros de la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos y con trabajadores no estatales, quienes ya forman un sector numeroso y de marcada influencia en la sociedad. De ambas informaremos.

Por el momento, reafirmo la exhortación a cumplir el deber de ejercer el derecho al voto, y si en la boleta usted marca el SÍ, pues mejor que mejor. La patria, la sociedad y las familias se lo agradecerán.