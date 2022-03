Pañuelos naranjas y morados para Vanesa (+ Video)

La actriz Chabely Díaz, quien interpreta a Vanesa nos habla sobre la violencia de género y el hecho de que no podemos ignorar que existen mujeres que sufren de violencia por parte de sus parejas

Vanesa es un personaje secundario dentro del universo de la serie Calendario. Algunos ni siquiera reconocen su nombre y se refieren a ella como «la novia del hermano de Amalia», el mismo que en el último capítulo transmitido le dio una golpiza y la dejó en un hospital.

A pesar de no estar entre los protagónicos de este relato, es necesario convertirla en personaje principal dentro de la sociedad cubana, donde no podemos ignorar que existen mujeres, como ella, que sufren de violencia por parte de sus parejas.

La actriz Chabely Díaz, quien interpreta a Vanesa, nos dice: «La violencia de género en Cuba existe. Hay mujeres que somos violentadas a diario, no solo físicamente; hay muchísimas formas de violencia de las que a veces no somos conscientes o no son vistas como tal. Sé de muchas historias y conozco a algunas personalmente. Además, esas justificaciones absurdas que aparecen cuando una mujer es acosada, violentada, agredida, también son reales».

Acompañadas de frases como «los celos son una muestra de amor» y «entre marido y mujer nadie se debe meter», historias como esta se repiten en Cuba y hasta hace muy pocos años apenas se hacía referencia a ellas en los medios. Lo que comienza con acciones controladoras, como cuando Yankiel le prohibió a Vanesa salir con un vestido corto, escala fácilmente y, en ocasiones, llegan a la máxima expresión de violencia contra la mujer, el feminicidio.

Para Chabely, fue un reto encarnar al personaje sin que se convirtiera en un cliché, es decir, mantenerla como una mujer real. Vanesa tiene un carácter fuerte, es independiente y vivaracha, a pesar de eso se involucra en lo que hoy suele llamarse una relación tóxica.

Una característica que la actriz añadió fueron los pañuelos que usa en la cabeza, los cuales se vuelven morados y naranjas después de la agresión, como un guiño a los colores del movimiento feminista y marcando cómo la vida del personaje cambiaría para siempre.

Según cifras publicadas por Cubahora en 2018, solo el 3,7 % de las víctimas de violencia en una relación de pareja acude a buscar ayuda a alguna institución u organización social. Resultados similares expuso la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 2021, cuando un estudio llevado a cabo en 13 países mostró que de cada diez mujeres víctimas de violencia, solamente una denunciaba.

«La mayoría de las mujeres violentadas no denuncian al agresor por diferentes causas; una de ellas es la forma en la que hemos sido criadas en una sociedad mayoritariamente machista, en donde la que no cumple con los estándares de una “buena mujer” se merece, como escarmiento, por lo menos un buen pescozón, como dice el personaje de Omar en la serie», opina la actriz.

«Que Amílcar haya escrito que Vanesa denuncia a Yankiel, no es una casualidad. Si una mujer es violentada debe denunciar, es muy difícil, pero cuando se abusa la primera vez, usualmente se cae en un círculo vicioso del cual, si no sabemos cómo salir, no termina bien».

Desde hace varios años se vienen realizando estudios sobre estas situaciones. Actualmente, las mujeres cuentan con más herramientas para enfrentarse a sus agresores, según lo aprobado en la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar de 2021, aunque todavía no existen las leyes necesarias para el tratamiento directo del asunto. El proyecto del nuevo Código de las Familias propone una cobertura legal a este problema que empaña la felicidad de las mujeres.