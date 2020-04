¿Qué países permanecen libres del coronavirus?

La pandemia del coronavirus ha afectado ya a más de tres millones de personas en todo el mundo desde que comenzó el brote a finales del pasado año. Sin embargo, hay un reducido número de países y territorios que no ha registrado ningún caso aún, y otro grupo de naciones donde los contagios detectados ya han recibido el alta médica.

Entre todos los lugares afectados por el brote, destacan unos 33 territorios en los que no se había reportado ni un solo contagio de coronavirus hasta el pasado 20 de abril, según la agencia Reuters.

Se trata, en su mayoría, de islas del Océano Pacífico con bajos índices de densidad poblacional y donde el difícil acceso a ellas ha permitido a las personas no sufrir directamente de las consecuencias de la crisis mundial actual.

Islas como Nauru, Tuvalu o Samoa se encuentran entre los lugares libres del brote. En el continente americano, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur también permanecen sin detectar a ninguna persona infectada por el patógeno.

No reportar casos no significa no tenerlos