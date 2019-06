¡Padre, mi Héroe! Felicidades para ti este domingo

Así, ¡Padre, mi Héroe! se denomina la campaña que por este Día de los Padres, el tercer domingo de junio, desarrolla la Empresa de Correos de Cuba mediante la venta de postales distribuidas en estanquillos, por todo el país.

En diez vistas leemos: Hoy quiero elegirte, mejor PAPÁ del mundo. No hay otro padre como tú y tengo la suerte que me haya tocado a mí. El poder de darte un abrazo no se puede expresar con palabras. Las manos de un padre son manos que enseñan.

Otras dicen: Las manos de un padre son manos que elevan. Como padre eres genial pero como abuelo eres lo máximo. Para ti que me impulsas a seguir adelante. Tu ejemplo me enseñó a caminar la vida. Eres y serás por siempre mi campeón.

Papá, eres una combinación de razón y sentimiento, quien me orienta, me exige y al mismo tiempo me ama inmensamente dice otra de las postales, que en número de 30 mil han ofertado en los ocho municipios de Cienfuegos, de acuerdo con Maricel González Fernández, de la dirección comercial de la Empresa Provincial de Correos.

“La distribución se hizo en todas las redes de correos que tenemos, asegura, tanto en unidades principales, como en los estanquillos, puntos de venta y en los quioscos. Nosotros llegamos a todos los Consejos Populares del territorio”.

Al ¡Padre, mi Héroe! Felicidades este 16 de junio.