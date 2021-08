Pacientes graves tratados con un nuevo fármaco israelí anticovid son dados de alta en no más de 5 días

Un 93 % de todos los pacientes con cuadros graves de Covid-19 que fueron tratados con EXO-CD24, un nuevo fármaco israelí desarrollado por el Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, reciben el alta en no más de cinco días, reporta The Jerusalem Post.

If the results of the #study are confirmed, the #coronavirus treatment can be made available relatively quickly and at a low cost.https://t.co/XrzHzB0MKK

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 6, 2021