Otra noche de protestas contra la violencia policial

Multitudinarias manifestaciones volvieron a llenar las calles de decenas de ciudades de EE.UU. en otra noche de protestas por la muerte de George Floyd, un afroamericano muerto a manos de un policía blanco el pasado 25 de mayo en Minneapolis.

A lo largo del martes, las protestas se desarrollaron con carácter pacífico, pero después del toque de queda se desencadenaron enfrentamientos con la Policía. En varias ciudades, los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar la multitud y se llevaron a cabo decenas de arrestos.

Video: Another night of Mayhem in NYC: Looters hit Zara until the cops arrive. Supervisor ( white shirt) confronts them & is thrown violently to the ground. Tell me again why these Officers put themselves through this? Can’t be for the money. pic.twitter.com/qk6dOGkDWH

