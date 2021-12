Orquesta de Flautas Diadema, propuesta muy atractiva en la escena de Cienfuegos

La Orquesta de Flauta Diadema, una de las agrupaciones de música de cámara de la ciudad de Cienfuegos, llegó este 2021 a sus primeros 20 años de fundada. Para celebrar esta ocasión, hemos querido hacer un recorrido por su trayectoria.

El proyecto surge en 2001, en la Escuela de Arte Benny Moré bajo el auspicio de la profesora y flautista MSc. Bronia Mejías Polo. Al comienzo, eran solo un grupo de niñas que empezaron haciendo duos, tríos, cuartetos. Cuando llegaron a ocho, su profesora decide hacer el conjunto. Ante la disyuntiva del repertorio, casi inexistente para este tipo de formato, Bronia se dio a la tarea de comenzar a hacer arreglos y a buscar el apoyo de otros músicos que le ayudaran en este nuevo desafío. A ello se suma su empeño por insertar la obra de compositores locales, como José Manuel Vázquez del Rey.

Durante estos años se han formado en ella varias generaciones de flautistas. En esta agrupación, los estudiantes han fortalecido el aprendizaje del trabajo de conjunto, aspecto fundamental en la formación del músico de atril. Desde pequeños, la maestra Bronia, les ha brindado la posibilidad de tocar en el ensemble. En dependencia del nivel artístico, interpretativo y de la calidad del instrumento, es que van ocupando los diferentes puestos o voces, que están separadas en primera, segunda y tercera. Hay flautistas que destacan por sus notas graves brillantes y otros que les es más fácil su desempeño en los agudos. Esto también va a influir en cuál será el rol que ocupen dentro de la agrupación.

La flauta que se aprende dentro de nuestro sistema especializado de enseñanza artística es la flauta en do. En el caso de Diadema, el otro reto que han asumido ha sido el de ir incorporando varios instrumentos pertenecientes a la familia, como lo es la flauta en sol y en fa, denominadas contralto por su tesitura más baja. Su función, dentro de la agrupación, es fortalecer la armonía en las notas y voces más graves. Cuentan también con un flautín que es más agudo que la flauta en do y que utilizan en dependencia de las necesidades de la obra.

Deciden nombrarlo Diadema haciendo alusión a las coronas que ciñen la frente de la realeza. Utilizan esta misma idea para su proyección escénica en forma semicircular sobre el escenario. A su vez, comparan las piedras preciosas que la adornan con el talento de sus músicos.

En el proyecto se interpreta música escrita para ensembles de flautas u otros instrumentos. Diversifica su formato haciendo duos, tríos, entre otros, que le permite desdoblarse y explotar al máximo las posibilidades musicales de su colectivo. Incluyen, según los requerimientos de las obras, instrumentos como el flautín, el recorder (flauta dulce o de pico) y la percusión cubana.

Distinguen en escena por la ruptura del concepto tradicional de un flautista y se convierten en un espectáculo. En cuanto al repertorio pueden transitar por los más disimiles géneros musicales e ir desde conciertos, sonatas, danzas, jazz y tangos, hasta canciones, guarachas, rumbas y congas. Su objetivo es llevar al espectador una selección que incluya desde lo clásico a lo popular, como fieles herederos de la técnica europea más depurada y las tradiciones de nuestra cultura cubana y regional.

Una de las preocupaciones de su directora ha sido las trabas para poder añadir a un percusionista profesional que apoye la base rítmica de la música cubana, principalmente en los danzones, que lleva todo un trabajo que se beneficiaría al ser interpretado por un graduado de esta especialidad. Sin embargo, se ha visto obstaculizado su deseo.

A pesar de los muchos desafíos y retos, hoy en día Diadema es una de las agrupaciones que engalana la escena cienfueguera con elegancia y profesionalidad. Es un proyecto formativo, pedagógico y profesional que aporta posibilidades de crecimiento intelectual, artístico e interpretativo, y es una manera que tienen en Cienfuegos los flautistas de permanecer y encontrar estabilidad. Durante estas dos décadas han participado en disímiles certámenes y eventos en los que destacan por su calidad. Han demostrado que en la unión está la fuerza, para una flauta en solitario es en extremo difícil dar varios conciertos, pero en conjunto, puede resultar una propuesta en extremo atractiva.



Varios compositores se han interesado en escribir obras para la agrupación entre ellos varios cienfuegueros como es el caso de Dunyelvis Suárez, saxofonista de la banda que ha escrito muchos arreglos, lo mismo para su quinteto que para la orquesta de flautas. Él está apostando acá por lo mismo que nosotros, con instrumento de una misma familia, en primera la orquesta de flauta es interpretar la música escrita para este tipo de conjunto que existe en el mundo. Vamos a partir de nuestra música clásica más seria, de los cuartetos de Kulau, de Reicha, de los dúos de Telemann, que además, aunque toquemos a cuatro y a cinco voces, seguimos defendiendo los duos, los tríos, todos, dentro de la agrupación, ha expresado su directora Bronia Mejías.

Además, el repertorio para solistas que puede estar escrito para flauta y piano, nosotros la adaptamos a flauta y orquesta de flautas. Eso ya se hace en el mundo entero. La Fantasía de Carmen, de Borne, ya está arreglada por nosotras para flauta y piano, la Fantasía de Chopin sobre un tema de Rosinni…, obras que están originalmente escritas para flauta y orquesta. Los conciertos de Mozart ya están adaptados a la orquesta de flautas, ya te digo.

No somos una sensación dentro del mundo de la cultura internacional porque ya las orquestas de flauta están sonando con mucha fuerza desde este mismo siglo y finales del pasado. Pero en Cuba sí nos hemos ganado por lo menos el cartel de ser la que en estos 20 años nos hemos mantenido, haciendo la música y creciendo sin parar. Además, hemos transitando por todos los niveles de enseñanza e interviniendo ese repertorio en todos los niveles de enseñanza hasta lo profesional. Por qué te digo esto, porque ellas mismas te dicen que tocaban la Pequeña serenata nocturna de Mozart, desde los primeros días en que la orquesta de flauta se creó en 2001. Yo hice un arreglo del primer movimiento de esta obra y ellas apenas podían hacer los trinos con resolución que lleva la obra, pero la empezamos así. Ya cuando ellas pudieron lograr esa dificultad técnica, la asumimos en la obra y ellas mismas se dieron cuenta que ya no les sonaba igual, incluso, cuando ya estábamos en nivel medio y veníamos, porque ellas estudiaron en la ENA y venían cuando tenían pase para ensayar con la orquesta, ya podíamos añadirle estas dificultades técnicas a la obra.

La interpretaciones de hoy no están ni cerca de lo que lo hacíamos antes, porque ya hemos madurado bastante musicalmente, que es lo más importante de un intéprete, hemos madurado mucho. Pequeña serenata nocturna de Mozartes una obra de la que se puede hablar en tres etapas diferentes de la orquesta de flautas. Así mismo ha ocurrido con el resto del repertorio, por ejemplo Los tres Golpes de Cervantes, esta fue una de las primeras piezas que ellas interpretaron y sí han ido creciendo en todos estos años, por eso nos ha acompañado desde el principio. Por qué escogimos El bodeguero, pues por todo lo que representa en nuestra línea de trabajo interpretar un chahcachá y de Richard Egües. En ese video salen vistas de Cienfuegos y del mundo entero por muchos lugares en donde están ellos viviendo. O sea, representaba ese bodeguero, pero además un compositor joven cienfueguero que se acercó a esa obra de otro formato, porque ya no es la Orquesta Aragón, sino la Orquesta de Flautas de Cienfuegos. Entonces ese video encierra estos 20 años ahí completos.

Pues sí, han sido 20 años de muchos logros. Me decía que se han presentado en Festivales importantes a nivel nacional

Sí, de los más importantes el Festival de música de Cámara de La Habana en 2015, pero ya en 2013 estábamos presentándonos en el Festival A tempo con Caturla que es como nuestra casa, ya ahí nos hemos presentado por cuatro años. Ese festival de Cámara de La Habana fue trascendental para nosotras. Tuvimos ahí la oportunidad de luego conversar con el Maestro Frank Fernández, en fin, con grandes que formaron parte allí y otros muchos. Creo que esos son de los Festivales más importantes en nuestra carrera. Nos falta algo internacional que todavía no hemos podido hacer.

No puedo dejar de mencionar a mis maestros de flauta, porque Floraimed Fernández es la abuela de esta orquesta de flauta. Ella entra en mi carrera como en segundo o tercer año del Conservatorio Amadeo Roldán, y a partir de ahí hicimos el ISA juntas y todas mis alumnas las llevaba yo a su casa para que ella las viera, así como todos los videos de la orquesta. Siempre me alentó a hacer este camino con la orquesta. Imagínate, nosotras fuimos a la presentación de su maestría (en los procesos de la enseñanza), no sé el titulo, ella tocó el caso de la orquesta de flauta de Cienfuegos porque estaba muy cerca de ella. En primera mi formación como estudiante, luego mi formación profesional y luego la de todas mis alumnas. Es una línea de exigencia, de buen gusto y de buen hacer que hemos heredado.

Sí, Floraimed es una maestra maravillosa. Mis recuerdos de ella son los mejores. Floraimed merece nuestro reconocimiento y que la tengamos siempre en un lugar bien alto.

Ella sigue todo el tiempo al tanto de las muchachas. Todavía hoy le mando el video de mis alumnos de pase de nivel y le pregunto su opinión.