Oro y plata para el conquistador de “Medio Mundo”

El único error de Fernando Dayán Jorge Enríquez fue suponerse en deuda con su familia, afición, su barrio, provincia o país cuando en la fría mañana del lunes cruzó segundo la línea de sentencia en la albufera de Medio Mundo, en la ciudad de Huacho, durante la final del C1 a mil metros del canotaje de los Panamericanos de Lima 2019.

Fue la plata que acompañó al oro del sábado anterior, junto a Serguey Torres en el C-2 a la misma distancia, y aún sin abandonar la canoa el muchacho de O´Bourke se mostraba inconforme.

La paradoja del segundo lugar siempre radica en cómo esa “derrota” postrera tiende a minimizar el éxito hasta allí vivido; y nada más lejos de la verdad en este caso. La del cienfueguero fue una regata de nivel mundial, pues exigirle por la victoria a un Isaquias Queiroz (Brasil), con cinco coronas mundiales, dos subtítulos olímpicos, un bronce bajo los tres aros y otros cinco en campeonatos del orbe, es una proeza invaluable para el veinteañero.

“Hice el mayor esfuerzo para lograr lo que todos esperábamos, pero esta vez no pudo ser, comentaba contrariado a la prensa ante la cerrada definición (tiempo de 3:48.574 él, por 3:47.631 su rival). Pudiera sentirme orgulloso, pero no me quedo conforme. Solo puedo decir que no faltaron la dedicación y la voluntad de vencer, y espero que así se reconozca en Cuba”.

Y con creces se aclama por estos lares tamaña actuación. Desde las redes sociales le llegaron los primeros mensajes: “orgullosos de ti”, “felicidades campeón”, “Cienfuegos celebra”, “eres el mejor”, fueron algunas de las frases más repetidas. Mientras, por las calles de la ciudad y la provincia toda no faltan los elogios para ese “muchacho guapo”, con “tremendo talento y futuro”, el de “estirpe de campeón” que nos representa.

Más mediático fue el dorado del C2 a mil metros junto a Serguey, donde también los brasileños figuraban como oponentes de cuidado, en teoría, y no llegaron a serlo, en la práctica. Como premio añadido tuvo además, en ambas presentaciones, el privilegio de contar con sus padres y su hermano aupándolo desde la orilla del lago Medio Mundo. “Fue maravilloso, no podía quedar mal con ellos, ni con mi país, ni con mi provincia”, alegaba en declaraciones al colega Carlos Durán.

Con el Mundial en mira por el boleto a Tokio, el muchacho hizo la habitual pausa de agradecimiento: “Quiero dedicar el triunfo a mi Cuba y al pasado día 26 de julio, muy importante en nuestra historia (asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes); a mi familia, por ayudarme a sacar lo mejor de mí, no tengo palabras para explicarlo, y a otra persona que no pudo estar por acá pero me acompañó con su corazón (Titi)… A todas las personas que contribuyeron con este resultado, también se los dedico: mi entrenador, a todo el equipo, mis primos y tíos, amigos del deporte y escuela, mi barbero (Manfred), al personal de la academia y atletas de mi provincia, a mi Cienfuegos, a mi barrio O´Bourke…

“Ahora vamos con vista al Campeonato Mundial donde obtendremos la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020; ese es ahora nuestro principal objetivo”.

Mientras, Cienfuegos, y en especial O´Bourke, esperan para recibir como se debe a su conquistador: ese que extrajo oro y plata en las aguas de Medio Mundo.

