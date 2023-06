OPS llama a priorizar la salud mental en las Américas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó este viernes a garantizar que la salud mental sea una prioridad en la agenda política y se integre en todos los sectores de los países de las Américas.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, resaltó la necesidad de abordar el agravamiento de la salud mental en las Américas tras la pandemia del coronavirus, durante una rueda de prensa para presentar el informe «Una nueva agenda para la salud mental en las Américas», elaborado por la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y Covid-19 del ente.

«La salud mental de la población de las Américas se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la Covid-19 y por sus efectos sobre nuestras vidas, economías y sociedades», afirmó.

De acuerdo con la OPS, en 2020, más del 80 por ciento de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento.

Esta falta de acceso a la atención requerida, según Barbosa, ocurre por diversos factores antes de la pandemia.

«La escasa inversión en el área, sólo el 3 por ciento de los presupuestos de salud de los países se destina a la salud mental; la dependencia de la hospitalización de larga duración cuando la mayoría de los problemas de salud mental pueden resolverse con atención en la comunidad; la escasez crónica de personal de salud mental capacitado; y el acceso reducido a los servicios para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad», refiere una nota de la OPS.

Un informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y Covid-19, establecida por la OPS en mayo de 2022, plantea algunas recomendaciones para mejorar la atención a la salud mental.

Entre las recomendaciones está elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional, integrarla en todas las políticas, aumentar la cantidad y mejorar la calidad de su financiamiento, garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, mejorar y ampliar los servicios y la atención a nivel comunitario.

As Director of PAHO, I reaffirm my commitment to transform the 10 recommendations of the High Level Commission on #MentalHealth and COVID-19 into a roadmap for changing the mental health situation in each country of the Americas. ⬇️https://t.co/5PIwHUBp8W

— Jarbas Barbosa (@DirOPSPAHO) June 9, 2023