OPEP inaugura seminario sobre calentamiento global

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) inaugurará este miércoles el octavo seminario internacional con el objetivo de debatir los retos que representa la lucha contra el calentamiento global para la industria petrolera.

El evento de dos días contará con la presencia de ministros de los países miembros de la OPEP y otras naciones productoras y consumidoras de petróleo, así como a representantes de organizaciones internacionales, compañías petroleras y energéticas, académicos y otros expertos de la industria.

Welcome to Day 1 of the 8th#OPECSeminar taking place at the Hofburg Palace in #Vienna. pic.twitter.com/WXEhCe6i6Y

— OPEC (@OPECSecretariat) July 5, 2023