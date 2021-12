ONU llama a prepararse para enfrentar futuras pandemias

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó este lunes a la humanidad a prepararse para futuras pandemias como la de la Covid-19 e insistió en la necesidad de atender e invertir en este sentido.

“La Covid-19 no será la última pandemia que afrontará la humanidad. A medida que respondemos a esta crisis de salud, debemos prepararnos para la próxima”, escribió Guterres en su cuenta en Twitter como parte del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.

As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.

On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.

