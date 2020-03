OMS publicará hoja de ruta para vacunas contra Covid-19

La OMS anunció hoy la publicación de una hoja de ruta para los investigadores de vacunas, tratamientos y terapias contra el Covid-19, que este fin de semana podría alcanzar los 100 mil casos a nivel mundial.

Esta hoja de ruta se elaboró a partir de los datos recopilados durante el encuentro de más de 400 expertos de todo el mundo, que se celebró a mediados de febrero en Ginebra para analizar la lucha contra el brote.

La misma incluye la historia del virus, la epidemiología, evolución de posibles vacunas, diagnósticos y terapias, entre otros indicadores.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en conferencia de prensa que es vital coordinar la investigación para que diferentes equipos se complementen, con el fin de que esa agencia de Naciones Unidas pueda dar mejores consejos y los países tomen decisiones basadas en evidencias que salven vidas.

Advirtió que el mundo está al borde de los 100 mil casos confirmados, ya que en las últimas 24 horas, se han detectado 2 mil 736 positivos nuevos por coronavirus en 47 países y territorios, lo que sitúa la cifra de contagiados en 98 mil 23 y en 3 mil 380 los fallecidos en un total de 86 naciones.

El máximo representante de la OMS significó que ante esas elevadas cifras la prioridad es contener al Covid, pues cada día que se pueda frenar la epidemia es un día en el que los hospitales pueden alistarse, y que los Gobiernos preparen a sus trabajadores sanitarios para detectar, probar, tratar y atender a los pacientes.

Ghebreyesus señaló que la OMS ha recibido hasta ahora 40 solicitudes de aprobación de tests de diagnóstico del virus, mientras una veintena de laboratorios de todo el mundo buscan una vacuna, y numerosas pruebas clínicas de tratamientos están ya en desarrollo.

‘Como suelo decir, estamos juntos en esto y todos tenemos un papel que jugar. Hechos, no miedo. Razón, no rumores. Solidaridad, no estigma’, precisó el director general de la OMS.

Por su parte, las autoridades de China, donde comenzó el coronavirus, tienen previsto comenzar en abril a probar en humanos vacunas creadas recientemente para hacer frente al nuevo coronavirus, anunció recientemente Xu Nanping, viceministro de Ciencia y Tecnología de esa nación.

El funcionario indicó que investigadores públicos y privados de todo el mundo actualmente trabajan en el desarrollo de tratamientos y vacunas que permitan paliar el brote de coronavirus, surgido en diciembre en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei.

Al respecto, la OMS alertó que el proceso para aplicar ese tipo de fármaco inyectable en un intento por frenar el coronavirus podría tardar entre 12 y 18 meses.

El Gobierno de China ha puesto en marcha por el momento cinco formas distintas de abordar la crisis sanitaria, entre las que se encuentra el desarrollo de una vacuna, el uso de la ingeniería genética para producir proteínas que actúen como antígenos o la modificación de vacunas ya existentes, como la que se utiliza frente al virus de la influenza tipo A.