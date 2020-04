OMS: Levantamiento prematuro de medidas conducirá a repunte de casos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este viernes en rueda de prensa que el impacto económico para los países que levanten las restricciones demasiado pronto podría ser aún más severo y prolongado, pudiendo desembocar en una segunda ola de contagios.

En sus declaraciones, el director hizo hincapié en la importancia de la financiación de la respuesta sanitaria, que calificó de “inversión esencial” para “salvar vidas” y también para “la recuperación social y económica a largo plazo”.

“Todos somos conscientes de las profundas consecuencias sociales y económicas de la pandemia. En última instancia, la mejor forma de que los países pongan fin a las restricciones y alivien sus efectos económicos es atacar el virus”, expresó Tedros.

World Health Organization Director-General Tedros Ghebreyesus outlined these three “main areas” countries can emphasize to stem the spread of #Covid19:

1️⃣Fully-funded public health

2️⃣Strengthened health systems

3️⃣Removed financial barriers to health care pic.twitter.com/JAnnzx56Se

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 3, 2020