OMS: Deltacron NO es una nueva variante del coronavirus

Deltacron, descubierta la semana pasada en Chipre y descrita como un híbrido entre delta y ómicron, es «una probable contaminación durante la secuenciación» en el laboratorio, y no una nueva variante del coronavirus.

Así lo afirmó de manera rotunda en un tuit la epidemióloga encargada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la gestión de la pandemia, Maria Van Kerkhove.

Sin embargo, al pie de su mensaje se ha desatado un enjundioso debate entre partidarios de la nota y defensores de la supuesta existencia de esta nueva variante, incluidos algunos expertos.

Además, instó a no utilizar el término ‘deltacron’, así como ‘flurona’ para referirse a una infección simultánea de gripe y coronavirus, cuyo primer caso fue reportado en diciembre pasado en Israel. «Estas palabras implican la combinación de virus o variantes y esto no está sucediendo», señaló.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏

These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022