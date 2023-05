OMS decreta fin de emergencia sanitaria mundial por Covid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, decretó este viernes el fin de la emergencia sanitaria mundial por la Covid-19.

De acuerdo con las declaraciones de Ghebreyesus, publicadas en la cuenta de la organización en Twitter, durante el último año, el Comité de Emergencias y la OMS han estado analizando los datos y «considerando cuándo sería el momento adecuado para rebajar el nivel de alarma».

Así, este jueves el Comité de Emergencias le recomendó que declarara el fin de la emergencia sanitaria pública de importancia internacional, y Ghebreyesus decidió «aceptar ese consejo».

