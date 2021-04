Olfides, de Cienfuegos, en baño de plata

Como de costumbre, el pesista cienfueguero Olfides Sáez acaba de regalar nuevas alegrías a sus seguidores, y como también ya es habitual, el joven oriundo de Horquita, en el municipio deAbreus, mantuvo la comunicación con el “5”, esta vez durante la competencia, luego de arribar al país, y ya después, incluso, desde el centro donde cumple junto a sus compañeros el necesario protocolo de aislamiento.

Las buenas nuevas llegaron desde el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que tuvo por sede a Santo Domingo, República Dominicana, donde Olfides consiguió tres metales de plata en la división de 89 kilogramos.

En el Pabellón José Joaquín Puello del Parque Deportivo del Este, en la capital quisqueyana, el cienfueguero consiguió 160 kilos en el arranque (al tercer intento), 195 en envión (al primero, luego falló dos veces en 200) y acumulado de 355. Solo fue superado por el local Diego Betancur (165-200-365), mientras el también colombiano Yeimar Mendoza, ocupaba la tercera plaza.

“En realidad la competencia tuvo un buen nivel, y creo que los resultados fueron satisfactorios, aunque en el orden personal esperaba lograr al menos cinco kilogramos más en el envión. Pero así es el deporte, y con todos los contratiempos que hemos tenido en la preparación, opino que la actuación puede valorarse de positiva. También me afectaron dolencias que he enfrentado en una de mis piernas. En sentido general, estoy contento, pero no satisfecho”, nos dijo apenas concluyó el evento.

Sáez superó su cuota de inscripción en diez kilogramos, lo que ratifica su calidad y las opciones de clasificarse a Tokio.

“Todavía no conozco cuántos puntos puedo haber sumado, pues hay que esperar a que cierre el próximo corte clasificatorio y se reordene el actual ranking por divisiones. No obstante, espero mantenerme en la batalla y mantengo mi compromiso de luchar esa plaza para estar en Tokio”.

Acerca del desempeño del equipo cubano, segundo en la rama masculina entre representaciones de 20 países, en un certamen de alto nivel donde se establecieron varios records, Olfides ofreció sus consideraciones, acabado de arribar a la Patria.

“La actuación del equipo resultó extraordinaria, pues a pesar de todas las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia, nos ubicamos en la segunda plaza. Se demostró una vez más la dedicación, el esfuerzo y la entrega de cada uno de los representantes del grupo”.

Ya en el centro de aislamiento el cienfueguero confesó mantener claro sus objetivos.

“Ahora estamos cumpliendo todas las medidas sanitarias, y nos limitamos a algunos ejercicios orientados por nuestros entrenadores. Luego volveremos rápido a los entrenamientos, ya que del 10 al 17 de mayo estaremos en el Abierto de Cali, Colombia, la última cita con puntos para los Juegos Olímpicos”.

En total, Cuba sumó 14 medallas en el Panamericano, repartidas en dos de oro, nueve de plata y tres de bronce.

En coautoría con Alfredo Lndaburo, corresponsal del INDER en Abreus.