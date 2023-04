Ola de tornados en EEUU provoca 18 muertes y cientos de heridos

El número de víctimas mortales por una nueva ola de tornados que se registran desde la tarde de este viernes en varias regiones de EE.UU. ascendió a 18, recoge la agencia AP. Además, varios cientos de personas han sido hospitalizadas.

Un informe de ABC News apunta el registro de tornados en Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois, Wisconsin y otros estados. En las últimas 24 horas se han reportado al menos 57 fenómenos de este tipo, con el número de informes aumentando desde la mañana de hoy.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), más de 28 millones de personas en el sur y el medio oeste del norteño país estaban bajo alerta de tornado hasta el viernes por la noche.

El servicio médico de emergencias estimó que al menos 600 personas resultaron heridas, informó la televisión local, Cbs19. Entre tanto, el Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas informó que estaba operando a un nivel de emergencias masivas, según la portavoz Leslie Taylor.

El más devastador de todos parece ser el que atravesó la tarde de este viernes Little Rock, la capital del estado de Arkansas, calificado (https://www.foxnews.com/us/arkansas-catastrophic-tornado-moves-little-rock-area) por el NWS como «grande y destructivo, confirmado». El fenómeno arrasó distritos comerciales y vecindarios, poniendo a más de 300 mil personas en riesgo.

Según PowerOutage.us, que recopila datos de las compañías eléctricas de todo el país, más de 84 mil hogares se quedaron sin electricidad en ese estado.

«No teníamos ni idea de que sería tanto el daño que estamos viendo ahora», afirmó Latricia Woodruff, portavoz de la División de Gestión de Emergencias de Arkansas. También agregó que «hay muchas casas dañadas, otras estructuras» afectadas.

Los tornados de los últimos días en varios estados del país son consecuencia de un gran sistema tormentoso que se desplaza hacia el este del continente. Las tormentas severas comenzaron a formarse en la mañana del viernes, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió su primera advertencia de «alto riesgo» en lo que va de año.

Desde enero, ya se han registrado 313 tornados, que han dejado a su paso alrededor de medio centenar de muertos, siendo el tercer comienzo de año más activo registrado en EE.UU., según datos del Centro de Predicción de Tormentas.

Insane scenes from Keota Iowa earlier today. Two tornados were on the ground at the same time. Praying for those affected. @TorTarget @ReedTimmerAccu @ryanhallyall @spann pic.twitter.com/Jk6WmbXXWu

— Josh (@1Wjosh) March 31, 2023