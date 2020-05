Ola de cambios en eventos por pandemia llega a los Goya

Las películas estrenadas online este año podrán optar por una nominación a los Premios Goya, anunció hoy la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

La situación generada por la Covid-19, obligó a replantearse hasta la cita para conferir el lauro más importante del cine español y un comunicado de la junta directiva de la Academia de Cine aclara que la decisión aplica de manera excepcional solo para la próxima edición de los galardones.

De acuerdo con la norma original, la obra debe estrenarse en salas comerciales y con taquilla abierta al público; pero, debido a la crisis sanitaria que vive el país en la actualidad, el cierre de las salas de proyección y la cancelación de varios estrenos, fue necesario flexibilizar la base de los Goyas 2021.

El comunicado de la Academia subraya su defensa de la experiencia colectiva y única que supone para el espectador disfrutar del cine en las salas, por lo que la medida anunciada tendrá un carácter eventual.

La pasada edición culminó con el triunfo del consagrado cineasta español Pedro Almodóvar, quien se alzó con siete de los 16 galardones a los que aspiraba con su cinta Dolor y gloria.

A raíz de la Covid-19, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood cambió sus requisitos para aspirar a un premio en la próxima edición de los Globos de Oro y la propia Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos modificó las reglas para postularse al Oscar.

Los grandes certámenes internacionales se cancelaron y, en estos momentos, una veintena de esos eventos organiza un festival online gratuito y de carácter benéfico, para comenzar a fines de este mes de mayo con el nombre de We Are One: A Global Film Festival (Somos Uno: Un Festival de Cine Mundial). (Con información de Prensa Latina)