Ojo de Agua se transforma y crece a ritmo de “26”

¡¿Cómo no iba a estar muy agradecida de la Revolución, de mi Presidente Díaz-Canel y de las autoridades del municipio si hoy disfruto de esta maravilla?!, exclama visiblente emocionda la maestra de Educación Especial, Gabriela de la Caridad Dorta Díaz,al tiempo de invitarnos a recorrer su hogar completamente rehabilitado.

En similares términos se expresaron Beatriz Bermúdez Caro y José Enrique Rodríguez Martínez; ella económica de la Dirección Municipal de Justicia y él médico veterinario de la Granja Genética San Lino. La pareja, junto a su pequeña de cinco años, pronto dispondrán de una confortable vivienda a punto de culminar. “Ah, comenta el joven, no deje de escribir ahí nuestra total conformidad por la calidad de los trabajos constructivos”.

Tales muestras de gratitud son solo algunos de los tantos ejemplos de las múltiples manifestaciones populares escuchadas a raíz de las transformaciones operadas en asentamiento Ojo de Agua, un barrio de la periferia distante unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Rodas, en el que la desidia y el abandono lo hicieron caer en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, tal y como le oí decir a algunos vecinos del lugar, jamás perdieron la confianza en que algún día llegaran los tantos beneficios que ha prodigado nuestro sistema social para los hijos de esta tierra de Martí y de Fidel. “Y vea usted, cuando más ha arreciado el cruel bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, y en medio de enormes dificultades económicas, el Estado cubano se preocupa y ocupa de programas como este”, cometó un veterano de la localidad.

El mayor impacto del deterioro en la comunidad, sin lugar a dudas, lo marcó la depauperación del fondo habitacional que da cobija a los poco más de 500 pobladores de Ojo de Agua, sobre todo lo concerniente al mal estado de la carpintería, cubiertas y pisos de los innmuebles.

“Por lo pronto, el plan prevé 191 acciones constructivas en las viviendas, de ellas 85 en ejecución, y terminadas catorce rehabiltaciones integrales. Pero también considera la construcción de un parque infantil, una de las obras comprometias con el 26 de Julio, además de la ejecución de una bodega para acercar los servicios comerciales a la población del lugar y oferta gastronómica incluida, como también está en el plan disponer de un terreno para las prácticas deportivas. Todos a cargo de las empresas de Mantenimiento y Construcción y la Pecuaria Rodas”, precisa Deysi Hernández Llerena, coordinadora del Consejo de la Administración Municipal.

Empero, las actuales transformaciones de esta comunidad inminentemente agrícola tienen un alcance mucho mayor. Entonces salen a la palestra las atenciones a las ocho madres con tres o más hijos que fueron o serán beneficiadas con nuevas viviendas o ampliación de otras habitaciones, según las necesidades, como la entrega de chequeras y algunos recursos de primer orden a familias y ancianos requeridos de esas deferencias.

Tal es el caso de Rocío de la Caridad Vidal Espinosa, quien apenas con 18 años, ya ha disfrutado el alumbramiento de tres retoños, con muy poca diferencia de edad entre ellos. “Sabía que no iba a quedar desamparada, por eso no me sorprendió mucho cuando me comunicaron que ya tenía el terreno para la casa, gracias a la voluntad y el esfuerzo de esta Revolución inmensa. Pero no solo ha sido eso, también me siento sumamente agradecida por la constante preocupación de la trabajadora social Darelys Falcón y de la presidenta del consejo popular”, reconoce.

Como mucho se ha reiterado por nuestros dirigentes, estas transformaciones no pueden ceñirse a colocar ladrillos, fundir cerramentos o colocar cubiertas; los cambios deben abarcar el pensamiento, y en tal sentido, la inteligencia colectiva debe erigirse resorte fundamental en el mejoramiento de las condiciones medioambientales, pero también en el fomento de hábitos y costumbres saludables y de bienestar social.

En esos nobles propósitos ahora más que nunca debe destacarse el papel de las organizaciones de masas, con mayor liderazgo de los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. Precisamente, en tal sentido Bárbara Alonso Fabregat, secretaria general de la FMC en Rodas, se refiere al intenso programa por incorporar a las compañeras a la superación.

“Aquí mismo, comenta, se creó una casa taller para socializar el adiestramiento en diferentes oficios y quehaceres domésticos, de cara a preparlas para nuevas fuentes de empleo. Y en breve tenemos previsto una donación a esas madres con varios hijos con objetos y prendas confeccionadas por las propias federadas. En fin, nuestra labor va encaminada a motivarlas, cuyo objetivo supremo es continuar empoderando a la mujer rondense en particular y a la cubana en general”.

En tanto, Martha Rosa González Martínez, presidenta del consejo popular a cargo de esta circunscripción número 21, recuerda que dentro del programa de fortalecimiento, este barrio fue identificado en situación de vulnerabilidad, tanto por el fondo precario de las viviendas, como por el estado de los viales y otras carencias de orden social.

“Por supuesto, señala, las amplias transformaciones tanto en la infraestructura habitacional, mejoramiento de las condiciones sociales, urbanistas y de salubridad también dan respuesta a un número significativo de planteamientos de los electores. Por citar los más acuciantes, ahí están el reclamo de una bodega, el mejoramiento de viales y construcción de 800 metros de aceras, limpieza de fosas, conexión a la red de acueducto, alumbrado público, además de una ruta de ómnibus con tres viajes diarios hasta el punto conocido por El Pino”.

Por lo pronto, Ojo de Agua se ha convertido en un herbidero popular. Sus habitantes no se cruzan de brazos y se siente protagonistas de esa metamorfosis que desde ahora les va cambiando la vida. Ya se oye aquí que los nuevos aires son muy favorables para esperar el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con una gala artístico cultural a la altura del “26”, cuya sede fue ganada en buena lid por los cienfuegueros.