OIEA y Rusia negocian examinar planta nuclear de Zaporiyia

Autoridades de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se reunieron este miércoles con directivos de la Corporación Estatal rusa de Energía Atómica Rosatom para abordar la seguridad de las plantas nucleares en Rusia y Ucrania.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, sostuvo un encuentro con el director general de Rosatom, Alexéi Lijachev, en la ciudad turca de Estambul.

El titular de la entidad internacional compartió en su cuenta de Twitter que se llevaron a cabo “importantes debates técnicos hoy en Estambul sobre una inminente misión del OIEA a la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia”.

Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg‘s imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 24, 2022