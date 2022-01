Odoo y un hito cubano

La Comunidad cubana de Odoo, grupo temático de la Unión de Informáticos de Cuba, logra un hito al normalizar la contabilidad nacional en este programa de planificación de recursos empresariales en su versión a base de software libre

En un mundo cada vez más interconectado, contar con un software robusto que sea capaz de manejar todos los procesos de una empresa no es una necesidad, sino un imperativo.

Ahí es donde entran los sistemas de planificación de recursos empresariales, conocidos en el mundo de la informática por sus siglas en inglés, ERP. Múltiples son los softwares de este tipo, y uno de ellos, Odoo, es de los más empleados a nivel global.

Desarrollado por la empresa belga Odoo S.A., este ERP cuenta con una versión de código abierto y otra empresarial bajo licencia comercial.

El ERP permite compartir los datos que se generan con todos los departamentos, dando lugar a un sistema unificado que automatiza los procesos internos de las organizaciones.

Esa herramienta compuesta por módulos o aplicaciones, permite a cada cliente implementar solo aquellos que requiera, en función de sus necesidades.

Su carácter accesible desde la nube permite la gestión en cualquier equipo, más allá del sistema operativo, móviles incluidos.

En Cuba ya existe una versión creada por Desoft con adecuación a las normas empresariales y legislativas nacionales, llamada Zoom LC.

Asimismo, en torno a Odoo se ha gestado una comunidad que trabaja en la adaptación de sus características al entorno doméstico. Y ese empeño permitió el lanzamiento, este 4 de enero, de una beta cubana para las versiones actuales del software.

La Comunidad cubana de Odoo, grupo temático de la Unión de Informáticos de Cuba, logró así un hito, pues con su beta normaliza la contabilidad nacional en las últimas versiones del software, lo que permite que este ERP pueda ser empleado por las empresas que así lo deseen.

Se trata del esfuerzo conjunto de informáticos, contadores, económicos, programadores y diseñadores cubanos, lo que pone en buen camino un sistema de gestión de negocios que brilla por su modularidad, facilidad de uso, adaptabilidad y empleo del software libre.

Sobre el tema Juventud Rebelde conversó a través de Telegram con Hanoi Calvo Fernández, líder de la Comunidad cubana de Odoo.

—¿Lo novedoso de este lanzamiento es solo para el sistema contable o para todo el ERP?

—Para todo el ERP, pues la asociación de los módulos se ve también en la localización (así se llamaba a la versión de este software, en este caso adaptado a Cuba). Es posible instalar cualquier módulo, ya que todos dependen de la contabilidad o parte de ella para su trabajo. Por ejemplo, un POS (terminal de punto de ventas), lleva

movimientos asociados a los inventarios y esos a su vez mueven valores dentro de la contabilidad del negocio.

«Asimismo, en el módulo de fabricación, uno de los más demandados, intervienen procesos contables, ya que el control del costo real de la fabricación de bienes o servicios sale asociado a inventarios y esto encadena a la contabilidad.

«Esa es una de las principales características de Odoo, que todos los procesos en una empresa desembocan en movimientos contables y financieros, y con este software no hay que hacer esas operaciones posteriormente en la contabilidad, ya que automáticamente él asocia cada proceso con lo que le corresponde en esa actividad, lo que evita errores humanos contables o de documentación primaria de cada uno de los procesos productivos».

—¿Por qué usar Odoo y no otro ERP?

—Odoo es un ERP que basa su trabajo en la integración completa de todos los procesos de una empresa actual. Mantener todo integrado en un mismo sistema es ahorro de recursos materiales, humanos y financieros. Una de sus fortalezas es la gran comunidad global que soporta sus núcleos y módulos, y todo un ecosistema a su alrededor que lo convierten en uno de los mejores y más completos ERP.

—¿Qué experiencias ha tenido la Comunidad cubana de Odoo en cuanto a buenas prácticas ya implementadas en el país, y qué trabas o condiciones todavía impiden una mayor adopción de esta tecnología?

—Son variadas las experiencias, hasta ahora en el sector privado. Al menos la comunidad ha tenido poca interacción con las empresas estatales. En cuanto a las trabas, primero tenemos el bloqueo (comercial y financiero de Estados Unidos), que nos afecta para el uso del Odoo, ya que los repositorios oficiales de módulos están cerrados a Cuba. Esto nos hace más fuertes que otros países, pues desarrollamos muchas veces cosas que otros han hecho ya, pero, a su vez, genera pérdidas en tiempo y recursos.

«Hoy es posible, siempre que uses una VPN, llegar y descargar lo que necesitas. No obstante, desde el punto de vista empresarial es una traba: las instituciones cubanas no pueden hacer uso de estas vías. Por eso es importante todo lo que se haga desde la comunidad y que los entes decisores liberen los candados que nos cierran puertas. Odoo es una plataforma confiable, muy estable y segura para la gestión de cualquier modelo de negocio.

«Es importante entender también que para su desarrollo, y para masificar su uso, es necesario analizar el tema de las infraestructuras actuales y los altos precios. Odoo funciona de manera cliente-servidor, lo cual es bueno para montar en una nube y que su alcance sea completo a todo el país. Sin embargo, los altos precios de los servidores nacionales son una limitante.

«Por otro lado, nada impide, aun con estas cosas que te señalo, la adopción de esta tecnología. De hecho, hay muchos proyectos nacionales en manos de empresas como Desoft que están basados en Odoo».

—¿Que Odoo sea basado en software libre significa que es gratis su uso?

—Es software libre y sí puede ser gratis su uso, aunque siempre tiene un costo mínimo, pues requiere preparar al personal. Deja poner un ejemplo muy personal: una cafetería (la de mi esposa), no paga nada, ni ella ni yo, pues domino bien la plataforma completa y con pocos recursos (una Raspberry pi), que no pasan del valor de 60 USD, se montó un servidor Odoo y así le gestiona todo lo que a su negocio se refiere, desde el punto de ventas hasta los inventarios, impuestos, compras, fabricación de sus productos… en fin, todo.

«Su costo se basó en el equipo donde puso el Odoo. Por lo tanto, es softwa-

re libre y gratis. La localización cubana que se propone se lanza desde la comunidad y su uso no tiene costo alguno. Solo tienes que descargarla y ponerla a funcionar con una instancia de Odoo para tu negocio o empresa».

Acceder a la localización desarrollada por la Comunidad cubana de Odoo es posible desde el pasado martes, fecha de su lanzamiento, a través del repositorio ubicado en GitHub.

Esfuerzos como este hacen pensar en las potencialidades que tiene Cuba para una transformación digital a base de software libre, tan demandada en el papel y poco implementada en la práctica. Barreras culturales que es necesario saltar de una vez por todas.

