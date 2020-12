Octavio y su batalla por el ahorro

En 2017, este semanario publicó un trabajo que mostraba un diálogo con el ingeniero mecánico automotriz Octavio Nodarse Moya, referido a un análisis que centra sus directrices en el tema del ahorro de combustible en el país. Hasta este 2020, Nodarse Moya no ha tenido la recepción que hubiera querido; por eso, de nuevo ha venido a las puertas de 5 de Septiembre, doblemente preocupado.

En aquella ocasión, el entrevistado exponía un juicio en cuanto a la opción de flexibilizar las leyes aduanales y aprobar de una vez, la importación de ciclomotores para sustituir aquellos de fabricación soviética, con beneficios en las esferas sociales y económicas de la Isla.

Luego de tres años, Moya sigue insistiendo en ello: “En reiteradas ocasiones he acudido a todas las instancias; una de ellas fue el mensaje que le escribí al ministro de Economía y Planificación, y allí, la persona encargada de responder, me aseguró que según la ley vigente, sí se permitía. Seguro la compañera pensó que yo no me había informado al respecto, pero el asunto es que nuestra ley no permite la importación de motores de combustión”, nos narra hoy este ingeniero.

En este sentido, el Decreto Ley 320 de 2013, con base al Decreto Ley 40 de 1979, es de las últimas normas jurídicas cubanas que continúa regulando de manera categórica la importación de vehículos de combustión interna por personas naturales, a todas luces, con muy poca flexibilidad.

Sobre el tema nos expone Moya que la inmensa mayoría de los cubanos se las arreglan en el presente para realizar mecanismos de importación, muy “dudosos”. “Pero qué distinto sería sí los cientos o miles de trabajadores internacionalistas que están hoy cooperando en el exterior, que ven estos equipos con precios baratos en otras naciones, pudieran traerlos. Inmediatamente comenzaríamos a ahorrarnos un buen monto de dinero”, asegura.

“Sustitución” es la palabra de orden en su vocabulario: “Si cada persona cambia su moto ineficiente por una mejor, utilizando la sustitución o recambio de piezas, podría trasladarse a lugares más distantes y con otra persona a bordo, gastando mucho menos. Además de la reducción de contaminantes químicos y sonoros que ello implica para el medio ambiente”, explica también.

En este orden, se conoció hace un año, con la publicación en la Gaceta Oficial No. 75, la Resolución No. 349 de 2019 del Ministerio de Transporte (Mitrans), donde se reglamentan los procesos para realizar cambios y conversiones a los vehículos de motor, remolques y semirremolques, pertenecientes a personas jurídicas y naturales.

Otra vez, resaltan rasgos que obstaculizan estas y otras acciones en los vehículos de marras. Sobre todo, en las cláusulas donde se expresa que no se permitirán cambios de carrocerías (cuadro en caso de las motocicletas y ciclomotores), y tampoco que la potencia del motor a instalar sea mayor al 50 por ciento del equipo original de fábrica, o cilindrada mayor a 100 cc para motos de hasta 60 cc.

Por otra parte, la explosión en la venta de motorinas marca Minerva en el país, y las vietnamitas de modelo Pega XMEN+, de reciente adquisición, resuelve el problema a medias, sin mencionar lo excesivamente caras que son en la transformada Cadena de Tiendas Caribe, con venta en USD.

“Lo que me responde mucha gente de manera ilusa, es que me compre una motorina. Pero no me responden en sus discursos cada cuántos lugares habrá que recargarla para ir, por ejemplo, desde aquí de Cienfuegos hasta Santa Clara; o en qué lugar están las estaciones de recarga eléctrica rápida en Cuba, en fin…

“Hasta he escuchado respuestas que rozan la ridiculez, como por ejemplo, que la velocidad de las motorinas —perceptiblemente más baja que los motores—, disminuiría la posibilidades de accidentes”, expone.

A juicio del que suscribe, las motorinas (que tantos defensores poseen) son inferiores en cuanto a su corta “esperanza de vida”, si las confrontamos, por ejemplo, con un ciclomotor moderno marca Suzuki. Y Octavio estuvo de acuerdo en ello.