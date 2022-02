Occidente hizo todo lo posible para una guerra entre Rusia y Ucrania

Pero eso no se hizo realidad, y pese a todas las diferencias, tanto Moscú como Kiev denunciaron la desinformación, dijo la portavoz de la Cancillería rusa

La campaña de desinformación sobre la inminente invasión rusa a Ucrania no ha llevado a la guerra y ha sido refutadas por ambos países al respecto, pero esto no ha detenido los esfuerzos de los responsables de medios y políticos occidentales.

En conferencia de prensa este miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, indicó que para «The Washington Post, The New York Times, Bloomberg, The Daily Mirror, Bild y otros, la guerra no se ha producido en los últimos días. Pero no se desaniman y siguen esperando con una perseverancia digna de mejor uso».

Como ejemplo, Zajárova citó informes mediáticos de que la CNN obligó a sus corresponsales y camarógrafos a trabajar toda la noche pasada para filmar la «invasión de tanques rusos», mientras que Reuters emitió una transmisión en directo, al parecer con la esperanza de que ocurriera algo malo.

«Curiosamente, incluso la retirada de varias unidades del Ejército ruso a sus lugares de despliegue permanente tras el final de los ejercicios fue presentada como una maniobra astuta para desviar la atención de una futura invasión», señaló.

La vocera subrayó que probablemente por primera vez en la historia de la humanidad no solamente el llamado «agresor«, representado por Rusia, sino también la presunta «víctima» han estado refutando las desinformaciones difundidas por medios occidentales.

«Nos declararon países prácticamente beligerantes, al borde de una gran guerra europea. Y nosotros, dos países que, por decirlo suavemente, no nos encontramos en el mejor momento de nuestras relaciones bilaterales, lo hemos refutado casi simétricamente«, recalcó la funcionaria.

Zajárova mencionó las reiteradas declaraciones de los altos dirigentes de Ucrania que desmentían la posibilidad de incursión rusa, para señalar que a la élite del país vecino la «escuchan y oyen solo cuando es ventajoso para Occidente» y «bajan el volumen» de lo que se dice en Kiev cuando lo que se declara allí «no encaja con los planes de Downing Street y de la Casa Blanca».

«Quisiéramos planificar las vacaciones»

Zajárova, se dirigió a los «medios de desinformación» de Estados Unidos y el Reino Unido, pidiendo que anuncien el calendario de las «invasiones» rusas para 2022.

«Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc.: anuncien el horario de nuestras ‘invasiones’ para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones», ha escrito Zajárova en las redes sociales.

El pasado viernes, Bloomberg anunció la fecha de la «invasión» rusa en Ucrania, fijándola para este martes 15 de febrero, citando a «funcionarios familiarizados con el asunto».

A principios de mes, el medio anunció la supuesta invasión, al publicar «por error» el titular «Rusia invade Ucrania», que fue retirado de la página web más de media hora después.

Mientras, el 4 de febrero, The New York Times había sugerido, citando «una evaluación del alto mando militar de Ucrania», que las tropas rusas «parecen estar en las fases finales de los preparativos para una acción militar» contra el país vecino.

Estos días incluso se ha dado a conocer la hora exacta de la eventual agresión rusa contra Ucrania: las 3:00 de la madrugada, hora de Kiev (1:00 GMT), de este miércoles 16 de febrero, según puntualmente informó The Sun. A falta del ataque del Kremlin, el tabloide británico introdujo cambios en su artículo para aclarar que la noche transcurrió sin incidentes ni guerras.

«El cielo frío y despejado de la capital, Kiev, cuyos habitantes se habían preparado para un ataque aéreo, permaneció en silencio, salvo por el paso de los vuelos comerciales», constató el diario, para agregar que a la hora sugerida por las «fuentes de inteligencia estadounidense» no pasó nada «mientras Putin seguía manteniendo a Occidente en vilo».

Inicialmente, The Sun indicó las 3:00 de la madrugada como la hora «más probable de la orden de Putin» para atacar a Ucrania y afirmó que, según sus fuentes, Rusia «casi seguro» invadiría el país vecino «desde múltiples puntos», incluidos el flanco sureño, oriental y norte. La misma hora de la «invasión rusa» también fue aventurada por otro tabloide británico, The Mirror.

Anoche, en son de broma, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aconsejó a los ucranianos poner el despertador a la hora exacta que algunos medios occidentales barajaban como el momento en que tendría lugar la eventual invasión rusa.

«Será mejor que pongan sus alarmas para esa hora y lo vean por sí mismos», dijo el vocero presidencial a RIA Novosti, interpelado sobre si los ucranianos tenían que preocuparse esta jornada o podían dormir tranquilamente. (Resumen Actualidad RT)