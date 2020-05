Obama refuerza criticas a la respuesta de EEUU a la crisis

Con señalamientos al modo en que se maneja la crisis y a las desigualdades visibles de su expresión, el expresidente de EE.UU., Barack Obama, reforzó sus críticas a la respuesta del Gobierno estadounidense ante la pandemia global de la Covid-19.



“Más que nada, esta pandemia ha roto completamente, finalmente, el telón sobre la idea de que muchas de las personas a cargo saben lo que están haciendo. Muchos de ellos ni siquiera fingen estar a cargo”, expresó Obama.

Las declaraciones fueron emitidas este sábado durante su intervención en línea en la graduación de las universidades y colegios universitarios históricamente negros (HBCU, por sus siglas en inglés).

Thank you @BarackObama for your support for HBCUs—and for believing in the Class of 2020 as they set out to change the world. #ShowMeYourWalk pic.twitter.com/dqgqvbmksS

— UNCF (@UNCF) May 16, 2020