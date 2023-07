Nuria Vega, la Cantoría Amanecer Feliz y su apuesta por el rescate de la música infantil

Nuria Vega Valdés es una joven instructora de música responsable de la creación de la Cantoría Infantil Amanecer Feliz. Tuvo la dicha de ser discípula de la querida Tía Rosa, que con su sapiencia hoy la guía en este proyecto. Por la importancia que merece tratar el tema de la música escrita especialmente para la infancia y del cuidado que precisan estas edades en la base de una vida plena, es que me acerqué a Nuria Vega y le pedí su testimonio para compartir con los lectores del 5 de Septiembre.

Nuria: “Comencé con la Tía Rosa cuando estaba en cuarto grado en un gran taller que ella hizo. Recuerdo que nos enseñaba a tocar la guitarra y a cantar canciones latinoamericanas y cubanas. Después pasamos al programa de radio El rincón de la Tía Rosa. Cada encuentro que se grababa estaba lleno de aprendizaje. La Tía hacía los guiones con diferentes temáticas a la que se unían sus canciones. Nos enseñaba además dicción, cómo proyectarnos en el micrófono y hablar en la radio. Aunque comencé haciendo cosas bien pequeñitas, poco a poco fui aprendiendo las diferentes voces de los personajes, que muchos de ellos dan título a sus canciones.

“Posteriormente comencé en la Escuela de Instructores de Arte, a estudiar música, siempre me ha gustado enseñar y cantar. Los niños me encantan, principalmente los más pequeños. Después que me gradué la tía me invitó a cantar en su disco Trocacuentos. Había participado también en los anteriores, menos en el primero que fue Amanecer feliz. Y de ahí seguí vinculada con sus canciones y su obra. Yo iba a todas las peñas de la Tía.

“Mi primera alumna en la Casa de la Cultura fue Alba Sofía y luego se fueron sumando niñitos que les gustaba cantar. Logré un grupo estable de 9, entre las edades de primer y tercer grado y decido crear la cantoría. Al abrirse el aislamiento a que nos obligó la pandemia, hicimos Carrusel Musical con la realizadora Aday Pérez y la Tía Rosa. Cuando se pudo, me voy con la Tía a trabajar desde su casa, que gentilmente nos abrió su espacio. Me decía que necesitaba escuchar a los niños, hablar, cantar, saber de qué hablan, qué cantan y qué están haciendo.

La Tía Rosa, Nuria Vega y la Cantoría Infantil Amanecer Feliz

“Ella siempre nos ha apoyado, ayudado, enseñado, nos ha brindado todo su talento, su experiencia y siento que hemos hecho una gran dualidad. Comenzamos a trabajar con la Tía montando rondas, canciones tradicionales, de cuna, nanas, utilizando diferentes recursos como ritmos atrayentes para los niños, más actuales y modernos. Se ha utilizado la percusión y la guitarra; instrumento que a veces La Tía Rosa percute y los niños acompañan con palmadas y movimientos corporales, eso les llama mucho la atención. Las fuimos nombrado Rondas lluviosas, entre ellas La lluvia cayó; Rondas deliciosas, como Arroz con leche y se han rescatado canciones que se deben cantar en las escuelas, que están en los cancioneros como Las tijeras de mamá, que ya no son muy escuchadas y conocidas, nosotras las hemos llevado de nuevo al repertorio musical de los niños.

“La infancia es tan bonita y marca psicológicamente la educación, es un punto de partida importante para un futuro adulto feliz. Mañana puede ser que no sean músicos, no importa la profesión que elijan, pero van a apreciar la buena música o van a ir a ver un buen cuadro y decir si está bien hecho. Creo que por ahí estamos trabajando sobre la base de que sean niños educados para bien, felices, que disfruten de esta etapa que es muy rápida y tan especial.

“Creo que los niños deben cantar la música infantil. Eso lo hablo mucho con la Tía. Desgraciadamente no sele da importancia. Nosotras dos trabajando juntas, hemos creado una atmosfera casi mágica. Siempre me han gustado mucho sus canciones, su obra y este trabajo con los niños. De hecho, la cantoría se llama Amanecer feliz y es lo que tratamos de hacer todos los días, ser felices y cantar a los niños”.

Nuria es graduada de Instructores de Arte, Licenciada en Comunicación social y máster en Estudios Históricos y Antropológicos. La Tía Rosa y la Cantoría Amanecer feliz dirigida por Nuria Vega estarán presentándose durante este verano en la Galería de Arte del Boulevard de la ciudad de Cienfuegos los segundos, terceros y cuartos sábados del mes, a las 10: 00 am, con presentaciones alegóricas a la exposición Tía Rosa de las canciones. Cada encuentro le será dedicado a un pintor y un escritor.