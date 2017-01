Nuevo mentor para los Elefantes de Cienfuegos

La tercera fue la vencida para Jorge Concepci√≥n Rangel al frente de la novena de los Elefantes de Cienfuegos. En adelantada fecha de caducidad cay√≥ la empe√Īada palabra de cuatro a√Īos y un proyecto de desarrollo para el equipo de la primera categor√≠a, encargo que la Comisi√≥n local pone ahora en manos de Jes√ļs ‚ÄúTito‚ÄĚ G√≥mez Mendoza.

‚ÄúExist√≠an un grupo de acciones a cumplir y la direcci√≥n anterior materializ√≥ algunas, no as√≠ la parte del resultado deportivo, explica Liv√°n Angarica, comisionado de b√©isbol en la provincia. Ellos hicieron muy bien su trabajo, trajeron hasta aqu√≠ el proyecto y decidimos oxigenarlo un poco. Coincidimos, fue un criterio un√°nime y le hicimos la nueva propuesta a los compa√Īeros de Actividades deportivas y a las m√°ximas autoridades del INDER, quienes en realidad dan la aprobaci√≥n final‚ÄĚ.

A puertas cerradas pudo realizarse el proceso; pero a pláticas abiertas se propagaron las opciones en cotejo. A estas alturas, queda muy poco oculto entre un equipo y su afición.

‚ÄúTen√≠amos cuatro propuestas desde un inicio: Norberto Gonz√°lez, Ala√≠n √Ālvarez, Jes√ļs G√≥mez Mendoza y Narciso Ferrer, confirma Angarica. Narciso est√° en Italia y acordamos no interrumpirle su quehacer, el cual no ocupan solo al territorio, sino a Cubadeportes, a la parte del b√©isbol directamente.

‚ÄúCon mucha seriedad valoramos el caso de Norberto Gonz√°lez, incluso con los compa√Īeros de La Habana. Nos aconsejaron no apurar a Norberto, m√°s bien prepararlo, darle tareas con esa finalidad. El p√ļblico de Cienfuegos lo respeta mucho, tanto por su actitud dentro del terreno como fuera; pero en temas de direcci√≥n a√ļn le falta. Ya no va a lanzar m√°s y por eso lo incorporamos al cuerpo de direcci√≥n del Sub 23, de cara al futuro. Cualidades tiene‚ÄĚ.

Entre los postulados -para m√≠, sin voz ni voto; solo opini√≥n sobre los hechos- Ala√≠n √Ālvarez pose√≠a todas las papeletas para hacerse con las riendas de los verdinegros. M√°xime por cercan√≠a. Adem√°s de formar parte de los colectivos de trabajo de Iday Abreu y Jorge Concepci√≥n, le avala su experiencia ganadora al frente del Sub 23, la principal cantera del team sure√Īo en la actualidad.

‚ÄúTambi√©n lo consideramos y por ello Ala√≠n vuelve a dirigir el Sub 23 y se mantiene en el cuerpo de direcci√≥n de la primera categor√≠a, se√Īala Angarica. Lo ha hecho bien, sabe conducir a esos muchachos. Y ese equipo tiene que clasificar: no contemplamos otra alternativa‚ÄĚ.

Mientras el debate defin√≠a un ganador, un quinto candidato se manejaba en la informalidad de las pe√Īas: Iday Abreu Ruiz. Contrastando la inquietud popular con las disposiciones administrativas surge la pregunta: ¬Ņtendr√° alguna limitante para figurar como opci√≥n en movimientos de este tipo?

‚ÄúIday no est√° invalidado para dirigir al equipo, asegura Angarica. Sencillamente entendimos que no era el momento. √Čl est√° trabajando en Cruces, no se ha descartado ni mucho menos, solo no estuvo entre las propuestas‚ÄĚ.

As√≠, sobre ‚ÄúTito‚ÄĚ G√≥mez pender√° en lo adelante la espada de Democles y otra de filo tan cortante como la de los reclamos de la afici√≥n. Partidarios y detractores mediante, a su favor cuentan los a√Īos de experiencia y su condici√≥n de part√≠cipe en los dos momentos cumbres del b√©isbol sure√Īo: como entrenador con el grupo de Narciso ‚ÄúChita‚ÄĚ Ferrer, el primero en clasificar a postemporada, y luego como comisionado con Iday Abreu, la √ļltima ocasi√≥n en que una novena de casa super√≥ la fase clasificatoria.

‚ÄúDirig√≠ 18 a√Īos al equipo Cienfuegos al campeonato nacional infantil, seis equipos Cuba de dicha categor√≠a en eventos panamericanos, una serie del Caribe, dos mundiales, un torneo en Colombia y otro aqu√≠ en La Habana, donde particip√≥ Jap√≥n, Nicaragua, Panam√° y nosotros, recuerda G√≥mez como antecedente. Con los mayores fui entrenador de Centrales en la S√ļper Liga y estuve como coach con Occidentales en el Juego de las Estrellas. Adem√°s, trabaj√© por dos a√Īos en Italia dirigiendo un elenco de la Liga Azul de mayores y cuatro a√Īos en Venezuela‚ÄĚ.

Sin respuestas definitivas a la mano, ni la confirmaci√≥n de los nombres de respaldo, al menos est√°n claras las prioridades: ‚ÄúNo hemos completado la direcci√≥n; seguro solo tengo a dos hombres: Ala√≠n √Ālvarez como preparador f√≠sico y Adiel Palma como entrenador de pitcheo. Ya esos dos est√°n. Pronto efectuaremos una reuni√≥n para definir a los dem√°s integrantes

‚ÄúAhora viene el Sub 23, cuyo campeonato empezar√° a inicios de febrero, contin√ļa. Ser√° muy estrecho el v√≠nculo entre la direcci√≥n de ellos y nosotros, pues la mayor√≠a de esos muchachos subir√°n a nuestro equipo. Ya empezaron a entrenar y los seguimos de cerca. M√°s cerca tenemos la Provincial, con estreno este fin de semana. En ella se insertar√°n los mayores de 24, desde sus respectivos municipios. Jugar√≠an s√°bados y domingos y vendr√≠an aqu√≠, de martes a jueves, a continuar su preparaci√≥n con nosotros‚ÄĚ.

Todav√≠a en fase de organizaci√≥n y ajustes al seno de quienes encauzar√° el rumbo de la manada, esta vez no quedaron muy definidos los l√≠mites: ‚Äúnecesitamos un resultado, sentenci√≥ Angarica. Tenemos equipo para un mejor lugar en la Serie Nacional: esa es la exigencia nuestra y no entendemos otra cosa‚ÄĚ.