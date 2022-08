Nuevo exponente de acción de los hermanos Russo

Hija menor de la saga de acción del siglo XXI, la recién aparecida El agente invisible (The Gray Man, 2022), película más cara de la historia de Netflix hasta el momento, será estrenada mañana en el espacio televisivo La película del sábado.

El emporio audiovisual estadounidense, pese a los más de 200 millones de dólares invertidos en esta superproducción de acción y espionaje, tira demasiado del algoritmo probado y sobado de casa para armar una película que es la suma de muchas películas, el recetario consensuado de cómo debe operar este tipo de cine de acuerdo con lo esperado por el público o el dictum de la industria, que no es lo mismo pero es igual.

El largometraje sabe a fórmula y a artificio pirotécnico inflado de principio a fin, a excepción de dos set-pieces que propenden a redimirlo, algo. Sobre todo la segunda. La primera de estas tiene lugar en el avión donde el agente Sierra 6 (Ryan Gosling) debe emprender una cruenta batalla por su vida en los cielos.

La segunda vale por la película toda y transcurre, a plena luz del día, en las calles de Praga. Los cuarenta millones invertidos en tales secuencias en la capital checa no resultan desmedidos, porque el carnaval cinemático expresado ahora da cuenta, o mejor corrobora,el extraordinario talento y la capacidad de los hermanos Joey Anthony Russo (viejos conocidos del universo Marvel, con varios títulos de primera línea comercial a su haber como Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame) para construir sobre la pantalla movida con elegancia, causa y concierto.

A la planimetría del contenido de acción se aúna una vocación certera para maximizar ángulos y tomas en función de una visualidad y un ritmo paroxístico que lleva al largometraje a su punto máximo de ebullición. Estas escenas, pura testosterona, nervio y organicidad, brindan fuelle a un relato huero, tan invisible como el título, donde Ryan Gosling es una triste sombra de películas como Drive (Nicolas Winding Refn, 2011).

Billy Bob Thornton, cual invariablemente ocurre con este actor, ayuda mediante su incorporación del jefe del agente de la CIA Sierra 6. Y Ana de Armas, compañera de equipo del segundo, está centrada y contenida como pocas veces. Sin preocuparse por proyectar su voluptuosidad ni otros propósitos extras, la cubana hace lo que debe hacer y es, junto a Billy Bob Thornton, lo mejor de la función.

El volumen que sirve de base a esta imperialista película es la novela publicada en 2009 por Mark Greaney, conocido por fungir de colaborador de Tom Clancy en el más reciente período y por continuar escribiendo el personaje de Jack Ryan (nuestra tele, afecta a los agentes de la tenebrosa agencia norteamericana, tiene o tuvo en fecha reciente serie en cartelera al respecto) tras su fallecimiento hace nueve años.

No obstante el poco éxito obtenido por El agente invisible, Netflix pretende crear una franquicia con el personaje y las novelas de Greaney. Al menos en cantidad tienen para contar: Además de The Gray Man hay otros ocho libros: On Target (2010); Ballistic (2011); Dead Eye (2013); Back Blast (2016); Gunmetal Gray (2017); Agent in Place (2018); Mission Critical (2019); One Minute Out (2020); Relentless (2021); Sierra Six (2022) y Burner, en 2023.