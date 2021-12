Nueva generación de fiscales en Cienfuegos: entrega y dedicación abonan el camino

Los conocí hace poco más de un año, justo cuando le fuera impuesta su toga como nuevos fiscales de Cienfuegos. Cada uno de ellos marchó al municipio correspondiente y allí, día a día, escriben su historia de trabajo, pero también de amor y entrega a la profesión.

Saben que el camino todavía es largo y lo transitan sosteniéndose en la experiencia de los más avezados de quienes reconocen todo el apoyo.

Al habla con los noveles

Beatriz González Castro es una muchacha desenvuelta y sin dudas, ello ayuda a que el diálogo fluya. “Me desempeño en el municipio de Aguada”, dice. “Atiendo los asuntos civiles y de familia, lo cual me ha dejado experiencias muy bonitas, por lo delicado de la especialidad. Es bien difícil, lleva un toque de cuidado, de delicadeza, de entrega yeso es lo que estoy tratando de tener.”

También se encarga de la atención al ciudadano y en la materia penal de los asuntos sumarios (delitos de tres meses a un año de privación de libertad).

¿Cómo asumes la atención a la población siendo tan joven?

“Es un poco complicado porque las personas acuden a la Fiscalía con la creencia de que lo planteado por ellos es lo único verdadero y bien sabemos que no es así. Al fiscal le corresponde verificar si el promovente de la queja le asiste la razón; por tanto, hay que acudir a la entidad de que se trate, por ejemplo.

“Lo considero un reto porque debemos enfrentarnos a personas mayores, con experiencia, muchas veces directivos; pero es lo que corresponde y si, ciertamente, se comprueba la razón del promovente pues debemos actuar en consecuencia. En el otro caso, cuando el ciudadano no tiene la razón, con la mayor dulzura, inteligencia y tranquilidad debemos transmitírselo y fundamentarlo legalmente; si no nos comprende es deber hacérselo comprender de la mejor manera posible. “Me da mucha satisfacción cuando las personas agradecen nuestra gestión, tengan o no la razón en lo planteado.

Beatriz reconoce que, en la materia penal, los delitos del sumario no son los de mayor complejidad en la legislación penal, son de sanciones menores; pero“si deben ser tratados con mayor cuidado, porque tenemos 24 horas para revisar las actuaciones de la Policía y que la denuncia esté lista para que el tribunal llegue a su conclusión final. Y es muy triste que te devuelvan una denuncia porque el fiscal no observó que faltaban determinadas diligencias. En ese tiempo (24 horas) hay que trabajar en el caso sin desatender a los demás ciudadanos que aguardan para ser atendidos”.

Con la experiencia de haberse desempeñado como asistentes fiscales en el cuarto año de la Licenciatura en Derecho, esta muchacha se sabe apoyada por el órgano judicial al cual pertenece. “No puedo decir otra cosa”, dice y agrega que, aunque no todo sale como se espera “Siempre hemos podido contar con el respaldo de los más experimentados con una opinión, una sugerencia en favor de que el trabajo salga bien”.

De Cienfuegos a Rodas… Mario Luis

Además de su quehacer profesional, el día a día de Mario Luis Morales Curbelo, joven fiscal, está marcado por el traslado en ida y vuelta al municipio de Rodas, donde fue ubicado, una vez que egresó de la Licenciatura en Derecho.

“Este período laborado ha sido una total enseñanza, una experiencia extraordinaria porque he tenido que enfrentarme no solo al viaje diario (antes nunca sentí esa necesidad) y también porque, como Beatriz, me he vinculado a la atención de la población.

“He tenido que lidiar con algunos promoventes que han acudido de manera acalorada; pero he logrado hacerme entender”.

No pocas anécdotas atesora, vinculadas con su condición de joven y de no ser del territorio rodense, por tanto, no muy conocido; mas ninguna le ha hecho decaer en su empeño de convertirse en un fiscal cabal, preparado y en condiciones de hacer cumplir la legalidad socialista.

“Un reto grande que tenemos por delante es el estudio, comprensión y aplicación, una vez entren en vigor, de las nuevas legislaciones aprobadas y en la que los fiscales tenemos implicaciones como operadores del Derecho que somos. Nos corresponde explicarlas a la ciudadanía.

“Por ejemplo, en el caso del nuevo Código de las Familias —ahora mismo una de las legislaciones que mayor polémica ha originado— es imprescindible explicar una y otra vez lo viable de su aprobación pues ofrece posibilidades para todas las familias no para un segmento de la sociedad en específico, aunque algunas personas solo se fijen en asuntos como el matrimonio igualitario u otros aspectos.

¿Alguna especialización?

“Los fiscales en los municipios atendemos de todo un poco y por tanto hay que tener conocimientos al respecto. Hasta el momento me he desempeñado en la esfera civil y también en la penal y como ya expliqué atiendo a la ciudadanía también. Todo ello con el apoyo de profesionales experimentados tanto de la Fiscalía como del Tribunal de Rodas.

Tanto Beatriz como Mario, jóvenes fiscales cienfuegueros, saben muy bien que de nada vale el apoyo de los compañeros si no existe el empeño y superación personales; por eso, además del conocimiento constante abonan su camino laboral con entrega y dedicación constantes.